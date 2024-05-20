川普再提「第3屆總統任期」　蒲亭、習近平也才史無前例三連任

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現任總統拜登（Joe Biden）任職期間成立白宮槍枝暴力預防辦公室（White House Office of Gun Violence Prevention），並敦促國會禁止攻擊性武器，川普則批評拜登的做法是對民主的威脅，稱為了保障人身安全，人們需要第二修正案，「如果拜登再執政4年，他們就會來搶你的槍，狡猾的喬（拜登）有著40年試圖從守法公民手中奪走槍枝的紀錄。」
此外，川普也提到前總統小羅斯福曾任四屆總統，還重提「三屆任期」話題，向台下群眾問到「我們要不要也來考慮當三屆？還是兩屆就好？」，現場則有不少支持者更熱情回應表達支持。
報導提到，俄羅斯總統蒲亭、中國國家主席這兩年也同樣「破例」取得三屆任期，蒲亭今年總統大選毫無懸念再度當選，這是他推動總統任期改制後的三連任，而在俄羅斯2021年修憲後，總統任期又再度歸零，這意味著還可以再競選兩屆；中國國家主席習近平同樣於2023年3月取得了國家領導人第三個五年任期，成為中共建政以來任期最長、首個任期達到三屆的國家元首，權力比肩毛澤東。
這不是第一次川普暗示想延長美國總統任期，2020年競選總統時他就曾提出改變美國憲法規定總統任期只能當兩屆的論述，但當時被拜登陣營抨擊將謂民主制度與美國憲法造成威脅。