高宇蓁520街頭演唱引圍觀！「老公」現身送花 粉絲驚呆：竟是他
台灣女星高宇蓁出道22年，近期發行首張EP《我是一個演員》獲滿堂彩，3首歌在YouTube點閱都創下破百萬的驚人點閱，堪稱是2024上半年最生猛歌壇新人！而高宇蓁也在發片滿月之際，特別挑戰歌壇新人終極大考驗「當街頭藝人」，磨練現場演唱功力及反應，結果高宇蓁的現場演唱不僅「一鳴驚人」吸引上班族圍觀，還讓好友温昇豪特別抽空力挺，只見温昇豪配合高宇蓁新歌〈微微一笑的你很美〉高捧「微笑花束」獻花高宇蓁，適逢520告白日當天格外應景浪漫！
記者施以慧／綜合報導
身為唱片新人的高宇蓁首次挑戰當「街頭藝人」不僅獲得現場群眾滿堂彩，還讓戲劇男神温昇豪力挺，讓她笑說：「信心倍增！」事前做足心理準備的她表示：「雖然這是第一次與街頭藝人合作嘗試用吉他方式呈現演出，但心裡是興奮多於緊張！」而一個多月來跑了超過50個通告的高宇蓁即使因為忙碌瘦了3公斤，仍拿起新人戰戰兢兢精神全力以赴；面對唱片宣傳期即將進入尾聲，上通告「上癮」的高宇蓁竟發現自己有些依依不捨：「雖然可以暫時休息，但心裡有一種『要結束囉？』的複雜情緒。」坦言在50個通告洗禮下收穫甚豐的她以此激勵自己要再接再厲。
曾在戲劇《我們發財了》合作搭檔演夫妻的温昇豪與高宇蓁在相隔多年後於520當天合體可說別具意義，身為前「螢幕老公」的温昇豪不僅送花應援，更展現豪爽個性買了100張實體EP用實際行動力挺高宇蓁，趁著她首次當街頭藝人探班之餘獻上EP索取簽名，讓高宇蓁開心笑說：「感謝豪哥大器支持唱片新人！」提及兩人合作往事，高宇蓁透露温昇豪在片場總是扮演開心果帶氣氛的角色，讓整個劇組演員每天上工都很開心，因戲結緣的兩人也靠著拍戲群組維繫拍戲好情誼。
而在520全民告白日這一天體驗當街頭藝人的高宇蓁藉著現場表演新歌〈微微一笑的你〉與歌迷告白，應景浪漫氛圍之餘，務實派的高宇蓁卻在當天排滿超過10小時的工作，從通告到自己公司的會議一路排到晚上9點，她笑說：「雖然520諧音『我愛你』感覺很浪漫，但我自己不會刻意在這天做什麼特別浪漫的事，平常日子對愛的人表現關心示愛比較實際！」被問到下工後會跟另一半怎麼度過這天？她幽默笑說：「一起看總統就職典禮的新聞吧！哈哈！」
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