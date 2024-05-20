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足球／西甲足球學校青訓系統培育台灣小球員　PWFC捧U8冠軍金盃

▲勝利聯賽U8冠軍 Attackers youth academy今朝展鋒芒。(圖/勝利聯賽提供)
▲勝利聯賽U8冠軍 Attackers youth academy今朝展鋒芒。(圖/勝利聯賽提供)

記者廖聿偉/綜合報導

勝利聯賽2023-24賽季全國總決賽5月18日於高雄楠梓足球場，正式展開為期兩天賽程，來自全國四區晉級隊伍齊聚，全力爭取最高榮耀，最終冠軍聯賽組分別由PWFC U8、PLC FA、新竹宇宙聯U12，榮獲各組別金盃。

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各組別冠軍賽精采萬分，其中U8冠軍戰最為激烈，PWFC U8對戰F.C.PABLO，最終4:0，PWFC U8毫無懸念金盃到手，「比賽前我要求每一位球員一定要活用空間，球場的寬度和深度都有用到，應該要一對一的時候積極過人，傳中球的進攻和防守都有做到，用腦子思考比賽，而不只是會追球，這是我們致勝關鍵！」

U8冠軍戰  PWFC捧金盃

身為U8教練的前國腳陳毅維非常欣慰，帶這一支隊伍才一年時間，但是，球員們對於教練指令非常貫徹執行，尤其PWFC U8奪冠，受到西甲足球學校（LaLiga Football Schools-Taiwan）中的青訓系統教學，陳毅維教練強調，西甲課程重視防守和組織進攻，著重在戰術配合跟攻擊效率，個人技術、突破和射門能力更好，且場面打的很開放，即使小球員，但在場上不會從頭到尾只用大腳往前踢的戰術，西甲青訓讓PWFC U8在勝利聯賽豐收冠軍。

勝利聯賽從2023年10月開始擴展為全國四區的賽事，參賽隊伍將近200隊，是目前全台灣規模最大的足球聯賽，也顯現出台灣足球無限潛力。「培育未來的足球新星，將會是台灣足球邁向國際的起點！」

勝利聯賽參賽隊伍近200隊

2023-24賽季，推出8、10、12、14 歲四個等級的全國聯賽，吸引了超過200支隊伍報名參加，2023年10月開踢球季，2024年5月全國總決賽，培養國內足球員的「Project DNA」計畫，其中PWFC U8經過西甲青訓脫胎換骨，西甲學校足球夏令營如火如荼招生中，高雄營地點於楠梓足球場，時間為8月5日至9日，台中營隊地點太原足球場，時間為8月12日至16日，分別招收國小學生8～12歲，一筆一畫勾勒出屬於孩子們的足球冠軍夢想，更希望台灣足球邁向世界！

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