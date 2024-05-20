足球／西甲足球學校青訓系統培育台灣小球員　PWFC捧U8冠軍金盃

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U8冠軍戰 PWFC捧金盃
身為U8教練的前國腳陳毅維非常欣慰，帶這一支隊伍才一年時間，但是，球員們對於教練指令非常貫徹執行，尤其PWFC U8奪冠，受到西甲足球學校（LaLiga Football Schools-Taiwan）中的青訓系統教學，陳毅維教練強調，西甲課程重視防守和組織進攻，著重在戰術配合跟攻擊效率，個人技術、突破和射門能力更好，且場面打的很開放，即使小球員，但在場上不會從頭到尾只用大腳往前踢的戰術，西甲青訓讓PWFC U8在勝利聯賽豐收冠軍。
勝利聯賽從2023年10月開始擴展為全國四區的賽事，參賽隊伍將近200隊，是目前全台灣規模最大的足球聯賽，也顯現出台灣足球無限潛力。「培育未來的足球新星，將會是台灣足球邁向國際的起點！」
勝利聯賽參賽隊伍近200隊
2023-24賽季，推出8、10、12、14 歲四個等級的全國聯賽，吸引了超過200支隊伍報名參加，2023年10月開踢球季，2024年5月全國總決賽，培養國內足球員的「Project DNA」計畫，其中PWFC U8經過西甲青訓脫胎換骨，西甲學校足球夏令營如火如荼招生中，高雄營地點於楠梓足球場，時間為8月5日至9日，台中營隊地點太原足球場，時間為8月12日至16日，分別招收國小學生8～12歲，一筆一畫勾勒出屬於孩子們的足球冠軍夢想，更希望台灣足球邁向世界！