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日本傳奇球星本田圭佑來台！曾在世界盃打進4球　在AC米蘭穿10號

▲日本足球巨星「藍武士」本田圭佑，即將於5月25日（星期六）在臺灣帶來他首創的「4v4足球賽」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本足球巨星「藍武士」本田圭佑，即將於5月25日（星期六）在臺灣帶來他首創的「4v4足球賽」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

日本足球巨星「藍武士」本田圭佑，即將於5月25日（星期六）來台！這位足壇巨星過去成就輝煌，他是日本隊史首位連3屆世界盃都有進球的選手，生涯一共打進4球。這次來到臺灣，本田圭佑主要是推廣他首創的「4v4足球賽」，當日將在萬華運動中心親自下場傳授給小朋友球技

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⚽本田圭佑曾是亞足代表　南非世界盃一鳴驚人

若要說上個世代亞洲足壇的代表人物，本田圭佑一定是會被許多人提起的名字，他出生於體育世家，伯父是獨木舟國手，堂哥是職業摔角手，哥哥曾經也是一名足球員。

在顛峰時期，本田圭佑是亞洲頂級前場，持球穩、心臟大，又有一腳出色的自由球能力。他職業生涯最光輝時期大概是在2010-13年，2010年南非世界盃他讓全世界認識自己的名字，對喀麥隆的比賽打進致勝球，並且單屆賽會3次當選單場最佳球員

之後在2011年本田圭佑在亞洲盃榮獲最有價值球員，並率隊登頂。2013年他奪得了亞洲金球獎，順勢轉戰義甲豪門AC米蘭，還穿上了象徵主力的10號球衣。不過那也是他流浪生涯的開始。

⚽本田圭佑推廣「4v4足球賽」　本人將親自下場

本田圭佑創立的「4v4足球賽」在日本國內造成熱烈迴響，「4v4足球賽」除了每場比賽僅有10分鐘外，更不允許教練於場邊進行指導。創立宗旨希望能為日本培育下一代足球運動員，並透過足球幫助小球員們培養獨立自主的判斷能力

2024年5月25日，本田圭佑將親自率領團隊來台，於萬華運動中心1F戶外足球場舉辦臺灣首次「4v4足球挑戰賽」，除了讓小球員們能認識、體驗「4v4足球賽」外，本田圭佑本人更將親自下場與小球員交流並傳授致勝秘訣

📌本田圭佑小檔案

姓名：本田圭佑

國際：日本

年紀：37

身高：182公分

位置：前鋒、中鋒、邊鋒、前腰

綽號：凱撒（Keizer Keisuke）

國家隊生涯：出賽98場、踢進37球

📌「4v4足球挑戰賽」活動資訊

l   時間： 2024年5月25日(六) 9：15-12：00 

l   地點： 臺北市立萬華運動中心 (臺北市萬華區西寧南路6之1號)

l   交通資訊： 搭乘捷運至松山新店線北門站步行約8分鐘

l   停車資訊： 萬華運動中心停車場 或 洛陽立體停車場

▲本田圭佑\\(中\\)踢進追平球。（圖／美聯社／達志影像）
▲本田圭佑是日本隊史首位連3屆世界盃都有進球的選手，打進4球也是亞洲球員最多。（圖／美聯社／達志影像）
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