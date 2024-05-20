日本傳奇球星本田圭佑來台！曾在世界盃打進4球　在AC米蘭穿10號

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若要說上個世代亞洲足壇的代表人物，本田圭佑一定是會被許多人提起的名字，他出生於體育世家，伯父是獨木舟國手，堂哥是職業摔角手，哥哥曾經也是一名足球員。
在顛峰時期，本田圭佑是亞洲頂級前場，持球穩、心臟大，又有一腳出色的自由球能力。他職業生涯最光輝時期大概是在2010-13年，2010年南非世界盃他讓全世界認識自己的名字，對喀麥隆的比賽打進致勝球，並且單屆賽會3次當選單場最佳球員。
之後在2011年本田圭佑在亞洲盃榮獲最有價值球員，並率隊登頂。2013年他奪得了亞洲金球獎，順勢轉戰義甲豪門AC米蘭，還穿上了象徵主力的10號球衣。不過那也是他流浪生涯的開始。
⚽本田圭佑推廣「4v4足球賽」 本人將親自下場
本田圭佑創立的「4v4足球賽」在日本國內造成熱烈迴響，「4v4足球賽」除了每場比賽僅有10分鐘外，更不允許教練於場邊進行指導。創立宗旨希望能為日本培育下一代足球運動員，並透過足球幫助小球員們培養獨立自主的判斷能力。
2024年5月25日，本田圭佑將親自率領團隊來台，於萬華運動中心1F戶外足球場舉辦臺灣首次「4v4足球挑戰賽」，除了讓小球員們能認識、體驗「4v4足球賽」外，本田圭佑本人更將親自下場與小球員交流並傳授致勝秘訣。
📌本田圭佑小檔案
姓名：本田圭佑
國際：日本
年紀：37
身高：182公分
位置：前鋒、中鋒、邊鋒、前腰
綽號：凱撒（Keizer Keisuke）
國家隊生涯：出賽98場、踢進37球
📌「4v4足球挑戰賽」活動資訊
l 時間： 2024年5月25日(六) 9：15-12：00
l 地點： 臺北市立萬華運動中心 (臺北市萬華區西寧南路6之1號)
l 交通資訊： 搭乘捷運至松山新店線北門站步行約8分鐘
l 停車資訊： 萬華運動中心停車場 或 洛陽立體停車場
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