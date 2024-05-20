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勝利繼施暴案後爆欠900萬5年不還！遭公開討債驚呆粉絲：坐等吃瓜

▲前南韓天團BIGBANG成員勝利日前才因為對女性施暴而遭到各界撻伐，沒想到今（20）日又有網友曝光勝利5年前向他借了900萬新台幣至今未還。（圖／翻攝自小紅書、IG seungriseyo_official）
▲前南韓天團BIGBANG成員勝利日前才因為對女性施暴而遭到各界撻伐，沒想到今（20）日又有網友曝光勝利5年前向他借了900萬新台幣至今未還。（圖／翻攝自小紅書、IG seungriseyo_official）

記者施以慧／綜合報導

33歲前南韓天團BIGBANG成員勝利過去曾因夜店「Burning Sun」醜聞案件，以涉嫌性交易、賭博、挪用公款等罪嫌鋃鐺入獄，去年才服完1年多刑期出獄，沒想到近期又被爆出對女性施暴，讓外界對勝利的評價跌落谷底，沒想到今（20）日晚間，又有名網友跳出來指控勝利，在2019年曾向他借了3億5千萬韓元（約新台幣906萬）的鉅款，沒想到這一借，就再也沒有歸還。

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網友「知世郎的影像詩」，在小紅書上曬出1張欠條，並大力抨擊勝利欠錢不還：「在李勝利先生入獄和服兵役的多年裡，考慮到情況特殊，在善意包容理解的心態下，我和朋友沒有盯著他還錢，但是在他釋放後已經1年過去了，他一直迴避此事，微信也不回覆。」提到這筆鉅款，是勝利在2019年9月8日時借的，如今過去快5年，錢再沒拿回來過。

▲網友爆料勝利曾向他借錢，不僅遲遲不歸還，還在欠條上寫下「。」（圖／翻攝自小紅書）
▲網友爆料勝利曾向他借錢，不僅遲遲不歸還，還在欠條上寫下「如果曝光媒體，此借條作廢。」（圖／翻攝自小紅書）
當事網友還指出這張欠條上用韓文寫著：「如果曝光媒體，此借條作廢。」讓當事網友遲遲不敢張揚，也相信勝利是公眾人物，不會欠錢不還。該網友也在貼文中提到，自己已經諮詢過律師，表示「曝光媒體」的字句屬於霸王條款，既不合理也不公平，在法律上勝利完全站不住腳，才會勇於公開，希望勝利早日還錢。

▲勝利先前才因為對女性施暴，而遭到外界撻伐，如今疑似還捲入欠錢風波。（圖／資料畫面、）
▲勝利先前才因為對女性施暴，而遭到外界撻伐，如今疑似還捲入欠錢風波。（圖／資料畫面、IG seungriseyo_official）
先前才因醜聞入獄的勝利好不容易才出獄，能夠開啟全新生活，沒想到現在不僅捲入施暴風波，現在還被爆出疑似欠錢不還，未來的演藝之路恐怕會越來越難走，而關於該名網友的開撕，不少人也在貼文底下留言，表示坐等看戲：「吃到瓜了」、「來打卡。」但也有網友認為這很有可能只是為了蹭流量而貼出的文章，是否屬實還得經過多方查驗才能確定。

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