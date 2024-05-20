勝利繼施暴案後爆欠900萬5年不還！遭公開討債驚呆粉絲：坐等吃瓜

我是廣告 請繼續往下閱讀
當事網友還指出這張欠條上用韓文寫著：「如果曝光媒體，此借條作廢。」讓當事網友遲遲不敢張揚，也相信勝利是公眾人物，不會欠錢不還。該網友也在貼文中提到，自己已經諮詢過律師，表示「曝光媒體」的字句屬於霸王條款，既不合理也不公平，在法律上勝利完全站不住腳，才會勇於公開，希望勝利早日還錢。
先前才因醜聞入獄的勝利好不容易才出獄，能夠開啟全新生活，沒想到現在不僅捲入施暴風波，現在還被爆出疑似欠錢不還，未來的演藝之路恐怕會越來越難走，而關於該名網友的開撕，不少人也在貼文底下留言，表示坐等看戲：「吃到瓜了」、「來打卡。」但也有網友認為這很有可能只是為了蹭流量而貼出的文章，是否屬實還得經過多方查驗才能確定。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110