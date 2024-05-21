天氣預報／首波梅雨報到！今全台「大雨不定時轟炸」 週末才趨緩
昨（19）日開始水氣增多，各地天氣入夜開始都變得不穩定，天氣風險公司指出，今（21）日雨勢會越來越明顯，全台都要留意局部不定時的較大雨勢，預估到今天至明（22）日是降雨最明顯的時段，週四至週五（5/23至5/24）降雨只有略微趨緩，週末（5/25至5/26）則要小心午後的雷雨。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司說明，鋒面配合西南季風跨往台灣附近延伸，水氣增多讓天氣不穩定，今年第一道比較具有「梅雨特徵的鋒面系統」逐漸在華南沿海到台灣一帶建立，預估會持續徘徊2至3天的時間，昨天晚間起，一直到週三對台灣的天氣影響較大，各地都有短暫陣雨或雷雨的，並有機會出現局部較大雨勢。
中央氣象署則提醒，今天台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東半部則有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖易有較強陣風發生的機率。
天氣風險公司表示，週四、週五北方冷空氣減弱，鋒面的位置北退，降雨的狀況可望較為減緩，但各地還是斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨，仍要留意局部較大雨勢，週末鋒面遠離，天氣型態將會轉變為偏向夏季的午後雷雨，主要降雨時間出現在中午過後到下午，由山區發展的熱對流所造成，不過整體下雨的機會還是很高，午後對流發展的地方仍有機會出現局部較大雨勢。
此外在氣溫方面，週五之前因為降雨的情況較明顯，整體溫度相對舒適，不過中南部地區在不下雨時較悶熱，高溫仍有機會超過攝氏30度以上；週末期間降雨集中在午後，南風帶來的暖空氣明顯，各地將有機會出現攝氏32至34度或以上的高溫。