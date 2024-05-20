胖貓事件反轉！重慶警方公布調查確認戀愛關係 直指親姊帶風向
中國小有名氣的陪玩員「胖貓」上月爆出跳下重慶長江大橋的輕生事件，事發後，宣稱是胖貓的姊姊劉姓女子不斷在抖音等社群平台控訴，弟弟被27歲女友譚竹騙走騙走人民幣51萬（約新台幣227萬元）才走上絕路。不過，事件近期出現反轉，重慶警方19日晚間突發布一則消息，經調查後，證明雙方存在真實戀愛關係，直指劉女聯繫多人代寫文案，討論如何博取網友同情，涉及網路暴力，更稱劉女在調查中已體認到違法並認錯。
國際中心顏得智／綜合報導
重慶市公安局南岸區分局昨日在微博發布消息稱，經詢問譚女和胖貓雙方親友並調查相關知情人員後，依法調查取證，對兩人交往狀況釐清，因玩網路遊戲認識，並在認識後確定雙方戀愛關係，兩人曾一同到長沙遊玩，且有胖貓的妹妹及其男友陪同；譚女今年春節前夕也曾帶胖貓回老家介紹給父母和親友，而兩人交往期間歷經多次分手和復合。重慶警方還出示胖貓與女友慶祝交往2週年的相擁照。
重慶公安也針對兩人金錢往來調查，指出「胖貓」向譚某轉帳317次共79.9萬餘元，包含經營花店等費用，譚某也向「胖貓」及其親屬轉帳179次共46.3萬餘元。在「胖貓」跳江前，譚女也明確表示拒絕其轉帳。
調查提到，譚女和胖貓以真實身分交往兩年且互見親友，在一定範圍公開雙方戀愛關係，同時在經濟上互有往來共同賺錢計畫未來生活，譚女未刻意隱瞞真相，也未以戀愛為名騙取胖貓財務，不構成詐騙，且近期胖貓父母也與譚女達成和解，譚女全額退回與胖貓交往期間的金錢差額。
重慶公安將矛頭指向胖貓的姊姊劉女，直指劉女聯繫多人代寫文案，討論如何博取網友同情，甚至在平台購買流量提升熱度，其擅自透過抖音發布兩人對話，導致網路上出現多起威脅譚女人身安全的言論，嚴重影響譚女生活，並稱調查過程中，劉女體認到自己的行為違法並認錯。