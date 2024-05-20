李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

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1、第一輪面對公鹿的Damian Lillard+Ｋhris Middleton,溜馬已經很懂如何處理雙槍。
2、第二輪打尼克,溜馬學會有效限制Jalen Brunson，並且更懂運用身體對抗和控制犯規。
3、溜馬季後賽有七人場均得分至少10.5分,得分點多又廣,對手很難有針對性,季後賽球隊排第一。
4、溜馬陣容深度夠,季後賽最強,主要七人輪換都能得分,具備防守和強大功能。
5、三巨頭Tyrese Haliburton+Pascal Siakam+Myles Turner正在成型。
6、例行賽擅攻不擅守的溜馬,季後賽一直在提升防守強度和能力。
7、第六種子先後淘汰第三和第二種子的自信爆棚。
8、塞爾蒂克戰績第一,天賦傲人,球星耀眼,但實際戰力和韌性並不如戰績呈現的那麼無法擊敗。
9、塞爾蒂克是「跳投大隊」,單打更多,團隊偏少,戰術打法很吃三分手氣,一旦手氣不順三分不靈,塞爾蒂克戰力就有漏洞和起伏。
10、塞爾蒂克教練Joe Mazzulla用兵保守,不擅挖掘板凳和角色球員潛能,攻防一旦遇到強大壓力,陣容深度和板凳缺口就會出現。
季後賽打到最後,塞爾蒂克吃手氣打法和教練對角色球員信心不足問題就會浮現。
獨行俠可以擊敗灰狼的10個理由：
1、獨行俠鋒線+內線陣容對位+後場精英組合,不怕灰狼雙塔和防守強度。
2、獨行俠擁有兩個超級核心+持球點Luka Doncic+Kyrie Irving。
3、獨行俠防守輪轉還沒有灰狼那麼可怕緊密,但不會差太多。
4、灰狼的防守+鋒線+籃板正好可以剋制金塊¸但獨行俠不是金塊。
5、Anthony Edwards難解,Luka Doncic同樣難解,但獨行俠還有一個單打無解Kyrie Irving。
6、防守困住+限制Anthony Edwards,獨行俠就贏了大半,獨行俠有Derrick Jones Jr.、Josh Green、Donte Exum、Jaden Hardy可以輪流扛這個工作,其中Derrick Jones Jr.是年度最佳防守球員這個等級。
7、獨行俠第一輪六戰送走快艇,第二輪六場淘汰雷霆,正在變成更好球隊,上限難以估計。
8、例行賽灰狼對獨行俠3勝1敗,但灰狼沒打過獨行俠交易後這套陣容組合。
9、獨行俠是灰狼今年季後賽遇上運動能力最強大對手,Luka Doncic除外。
10、灰狼戰力已經頂到天花板。
灰狼非常出色,防守輪轉對抗性一流,但他們真的沒那麼好,進攻只要Anthony Edwards被有效困住限制,防守打不出統治力創造快速反擊,灰狼進攻得分就有麻煩。
今年NBA充滿新鮮感和太多無法預測,感覺大多數球迷都很喜歡迎接NBA新世代來臨。
我是沒有那麼喜歡,我太老派,我喜歡老詹和Stephen Curry連續對決精英世代。
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