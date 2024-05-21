星宇旅展優惠也來了！達人紛推日本2航點最划算　含稅1萬2千元起

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多位長期研究機票的達人都在臉書推薦兩個日本的航點很值得下手，包含「布萊N機票達人」以及「蓋瑞哥 機票獵人」，都提到飛東京與飛大阪的價格很不錯，飛東京來回稅價為12458元、飛大阪為12039元，相較長榮、華航、國泰，飛東京與大阪的含稅後1萬3千多的價格，等於是低了將近1千元。
事實上，星宇航空的線上旅展優惠從昨（20）日一早就已開跑，記者也實際測試，在昨晚深夜時段至今（21）日早上查詢是否還有此優惠，發現到台北飛東京、大阪的機票價格，包含6月、8月、甚至是暑期過後的9月時段，幾乎都已經是分別為1萬3195元、1萬3337元，很難找出有兩位機票達人所說的1萬2千多元價格。不過星宇航空一向都採浮動票價機制，也就是同一個航線在每天的價格甚至不同時段之下，都會有所不同，也就是說，或許隔個幾天又會有1萬2千多元的優惠價格出現，想搶便宜的話可再試試。
另外，中華航空、長榮航空、國泰航空的線上旅展目前也已熱賣當中，今年有出國打算的民眾同樣也可考慮。
📍中華航空線上旅展
活動期間從即日起至6月10日，提供精選航點82折起之優惠回饋旅客，國人最愛的東北亞，東京含稅價1萬3212元起、飛福岡1萬892元，飛首爾也有含稅價9505元，都是不錯的價格，尤其飛往九州的話，還有熊本、鹿兒島等航點，華航此次特別推出可以進出自由配。
華航也提到，今年開始，東南亞旅遊市場群起直追、相當熱絡，加上泰國又對台灣延長免簽，更吸引台人前往旅遊。此次華航飛往曼谷，就有含稅價8946元的漂亮價格，但需提醒的是此最低票價的去程是晚上22:40起飛，到曼谷已是凌晨1:25，建議可預算多加個250元，改成13:30起飛之航班。另外，華航還有強打7月14即將開航的西雅圖來回機票最低2萬9545元起，都是值得下手的好選擇。
華航表示，此次旅展最大亮點，即是規劃送出超級夢幻大獎，即日起至6月10日，旅展活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」，可於2024年7-12 月，每月任選一個華航航點飛出去旅行，且等於是一次送出6張，名額將有2位。
📍長榮航空
即日起至6月6日23:59止推出線上旅展，凡購買即日起至2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起。東北亞中的東京與首爾兩城市此次最值得下手，從桃園飛東京成田機場、台北松山飛羽田機場，在5月下旬至6月，各別都還有來回含稅價格1萬3487元起、 1萬3884元起的優惠；而暑假之中的8月，也同樣有此1萬3千多元起的優惠價。
至於飛首爾，從台北桃園飛首爾金浦，則有含稅價1萬456元起，最優惠則是高雄飛首爾仁川，有低到含稅僅8826元起，但此優惠機票目前只剩5月底出發之日期，6、8月僅剩至9千多元。
另外東南亞方面，台北飛曼谷則是含稅價9008元，價格略高於華航62元，但去程相較華航更優，有早上10:20起飛之選項。
📍國泰航空
線上旅展即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起～12月31日止，東北亞則至10月26日止。其中較值得下手的航線，為台北飛東京，來回含稅價1萬3253元；最優惠的則是台北飛曼谷，含稅價只要8638元，比華航的8946元更低價，最大優點是從早上到晚上的多個時段起飛都是此優惠價格，相當彈性。但是當然也須提醒的是，此航線包含來回都是必須在香港機場轉機的。
國泰航空也提到，針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2,000元折扣，此優惠活動限首500筆訂位，先到先得。
另外，此次國泰航空的香港機票也與11家旅行社合作推出買一送一優惠，包含台北與高雄起飛，兩人成行加稅後的價格高雄起飛是1萬694元起，等於每人5347元；若為台北起飛，兩人價格為1萬1504元起，等於每人僅5752元的含稅價格。促銷期間為即日起～5月22日，能下訂的優惠適用期間為5月17日 ～12月31日。此優惠包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，但不可退票也無法更改。