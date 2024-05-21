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今起搶優惠！7-11寄杯拿鐵「第2杯20元」　再睡5分鐘奶茶買一送一

▲7-11本週隱藏寄杯優惠，「LINE禮物」購買厚乳拿鐵、精品拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰珍珠奶茶、好時經典可可第2杯20元。（圖／7-11提供）
▲7-11本週隱藏寄杯優惠，「LINE禮物」購買厚乳拿鐵、精品拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰珍珠奶茶、好時經典可可第2杯20元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

咖啡控快衝！7-11本週隱藏寄杯優惠，「LINE禮物」購買厚乳拿鐵、精品拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰珍珠奶茶、好時經典可可第2杯20元，可寄杯在APP內分次兌換；全家本週優惠趣好康，有再睡5分鐘兩口味奶茶買一送一，優惠券數量有限，搶完為止。

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🟡LINE禮物
📍即起至5月31日
◾大杯熱精品拿鐵第2杯20元，59折，原價110元、特價65元，購買連結
◾大杯冰精品拿鐵第2杯20元，59折，原價110元、特價65元，購買連結
◾熱好時經典可可第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰厚乳拿鐵第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰太妃焦糖風味瑪奇朵第2杯20元，64折，原價65元、特價42元，購買連結
◾冰珍珠奶茶第2杯20元，64折，原價60元、特價40元，購買連結
◾青梅冰茶第2杯20元，64折，原價60元、特價40元，購買連結

🟡7-ELEVEN
📍APP｜5月20日至5月25日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.3折，原價80元、特價51元
◾​​​​​​​厚乳拿鐵冰／熱任選買7送4，6.4折，原價65元、特價42元

▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，7.7折，原價70元、特價47元
◾特大杯美式咖啡14杯520元，6.1折，原價60元、特價37元
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，5.7折，原價90元、特價52元
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，6.3折，原價55元、特價35元
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元

▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元，5.8折，原價85元、特價50元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元，5.8折，原價85元、特價50元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元，5.9折，原價75元、特價44元
以上每日各限量1000組

▲7-11香橙果纖系列優惠價限7天。（圖／7-11提供）
▲7-11香橙果纖系列優惠價限7天。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元，5.5折，原價110元、特價60元

▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲門市有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜5月20日起開搶
◾再睡5分鐘日安紅半半歐蕾買一送一，5折，原價38元、特價19元
◾再睡5分鐘淺焙烏龍歐蕾買一送一，5折，原價38元、特價19元

▲全家本週優惠趣好康，有再睡5分鐘兩口味奶茶買一送一，優惠券數量有限，搶完為止。（圖／全家提供）
▲全家本週優惠趣好康，有再睡5分鐘兩口味奶茶買一送一，優惠券數量有限，搶完為止。（圖／全家提供）

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