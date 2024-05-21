IKEA到底怎麼唸？瑞典員工親曝「正確發音」 人氣鯊鯊名字別叫錯
來自瑞典的家具品牌IKEA究竟怎麼唸？多年來兩種說法各有擁護者，對此，任職於IKEA發源地的瑞典阿姆胡特小鎮（Älmhult）門市的工作人員Albin，親揭瑞典文正確唸法是「E-Ki-Ah」，而非美式英語發音的「Ai-Ki-Ah」。此外，他也加碼分享IKEA人氣玩偶鯊鯊以及章魚的正確名字，下次可別再叫錯了！
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA家居品牌是一家起源於瑞典的品牌，而品牌名的正確發音該怎麼唸呢？瑞典IKEA Älmhult門市的工作人員Albin，也為我們示範IKEA的正確唸法是「E-Ki-Ah」，原因也相當簡單，就是因為在瑞典文中的「I」唸作「E」這就是為什麼瑞典人唸「E-Ki-Ah」而不是「Ai-Ki-Ah」。
此外，他也提到IKEA人氣商品，鯊鯊本名BLÅHAJ（藍鯊）瑞典發音類似於「HAI」（鯊魚）；除了鯊鯊熱銷多年外，在瑞典人氣不相上下的還有BLÅVINGAD系列中的黃色章魚，瑞典發音為「BLACK-FISK」。
據悉，IKEA家居品牌在1943年由創始人英格瓦‧坎普拉（Ingvar Kamprad），於瑞典阿姆胡特小鎮（Älmhult）創立，IKEA名字是由坎普拉的名字（Ingvar）、姓氏（Kamprad）、小時候居住的農場（Elmtaryd）、農場所在小鎮（Agunnaryd）四個字的第一個字母組合而成。