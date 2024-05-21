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等輝達財報「開獎」！美股走勢分歧　「那指創新高」道瓊反跌

▲美國股市週一（20日）走勢分歧，那斯達克指數寫下歷史新高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國股市週一（20日）走勢分歧，那斯達克指數寫下歷史新高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國股市週一（20日）走勢分歧，那斯達克指數寫下歷史新高紀錄；不過，摩根大通集團（JPMorgan Chase）的拖累之下，標普500指數僅小幅上漲、幾乎持平，道瓊工業指數較上週五創紀錄的收盤價下跌約197點。市場正消化著美國聯準會（Fed）官員的談話，評估美聯儲降息的時機。

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道瓊工業指數受摩根大通股價下跌拖累。摩根大通股價收低4.50%至每股195.58美元 。摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）透露，在當前價格下不會大規模回購股票。

在標普500指數的11個主要板塊中，科技股指數開盤領漲，漲幅超過1%，漲勢受到輝達等晶片製造商推動。

人工智慧（AI）領頭羊輝達走高2.49%至每股947.80美元。逼近3月25日所創收盤歷史最高位950.02美元和3月8日所創盤中歷史最高位974.00美元。輝達即將在美股22日收盤之後公布財報，輝達做為標普500指數中市值第三大的公司，市場引頸關注，這將是科技股後市漲跌的重要指標。

財報季表現強勁，且有跡象顯示通膨可能再度降溫，重燃聯準會今年降息的希望，將主要股指推升至紀錄高位。藍籌股道瓊工業指數上週首次收於40,000點上方。

聯準會將在週三公布最新貨幣政策會議紀錄，聯準會下一次政策會議於6月11日至12日召開，市場預計九月份後，美國央行將啟動降息。

多位聯準會官員週一表示將持續對利率政策抱持謹慎態度，幾乎沒有改變聯準會降息的預期。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）表示，需要一段時間才能對通膨回落至央行2%的目標有信心；聯準會副主席巴爾（Michael Barr）則稱今年通膨數據「令人失望」，需要讓央行限制性政策有更多的時間來持續發揮作用。

聯準會副主席傑佛遜（Phillip Jefferson）對聯準會在不損害整體經濟的情況下繼續降低通脹的努力持「謹慎樂觀」態度。他表示，現在判斷近期通膨降溫是否會長期持續還為時過早。

與此同時，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）稱，她考慮放棄先前對央行今年降息三次的預期。

梅斯特在接受彭博電視台採訪時表示，「從我目前看到的經濟發展來看，我認為這是不合適的。」她指出，自第一季度以來，通膨風險有所上升，並表示實體經濟「比我預期的要強一點」。

道瓊工業指數下跌196.82點或0.49%，收39806.77點。

標普500指數微漲4.86點或0.09%，收5308.13點。

那斯達克指數揚升108.91點或0.65%，收16794.87點。

費城半導體指數勁揚107.33點或2.15%，收5090.35點。

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