王齊麟520放閃陳詩媛！甜捧臉頰秀最萌身高差 啦啦隊女神卻怒了
東京奧運羽球男雙金牌的國手王齊麟，4月在IG上PO出緊摟短裙妹的甜蜜背影照，被眼尖網友發現，對象就是樂天啦啦隊女孩陳詩媛。許多人會趁著昨（20）日向另一半告白，王齊麟也曬照放閃捧著女友的臉，寫下「520快樂」，兩人的身高差了35公分，成了「最萌身高差。」
記者薛羽彤／綜合報導
昨日為520諧音為「我愛你」，許多夫妻、情侶會在這天放閃，或宣布喜訊。王齊麟晚間PO出和女友陳詩媛的合照，畫面中他雙手捧著女方臉頰，露出幸福的笑容。有趣的是，陳詩媛雙胞胎姐姐陳詩雅、樂天隊友張雅涵都留下憤怒的表情符號，姐妹的真實反應笑翻眾人。而底下留言區有網友猜測兩人的身高差，「這差了有30公分吧」，另一位網友解答「正確來說是35」，王齊麟也現身認證：「正解。」
事實上，4月王齊麟放閃女友背影照時，被網友發現是陳詩媛，雙方大方認愛，王齊麟表示：「和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」外界盛傳樂天啦啦隊有禁愛令，《NOWnews今日新聞》詢問陳詩媛經紀人她的戀情，對方回應，「我們身為詩媛的經紀公司，感謝各方的關心與祝福，公司不會干涉藝人交友，有好消息再跟大家說明。」
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