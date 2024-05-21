55萬愛台外籍YTR遭出征！稱「立法院開會打摔角」 粉絲集體退訂
立法院會上週五因為「國會改革」法案問題爆發激烈肢體衝突，藍綠雙方對峙均有人掛彩，今（21）日將第二度上演表決大戰，一大早國民黨以及民眾黨立委就搶佔先機，率先守住主席台，國會大戰是否能在今天告一段落還有待觀察。然而一名在YouTube有55.1萬訂閱的美國籍YouTuber「小貝米漿 Logan Beck」，成為台灣彰化女婿後，體驗了許多台灣文化，充分展現愛台情懷，圈粉無數，不過日前小貝米漿發出貼文表示「台灣立法院開會像在打職業摔角」，引起粉絲不滿，紛紛集體出征小貝米漿的社群，並且退訂他的頻道，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
小貝米漿日前在Threads、FB及IG等社群平台將立法院衝突的片段製作成短片，發文表示「這是國外現在看台灣的樣子…今天看了美國新聞，大家都覺得台灣政府好驚嚇！國會果然在玩WWE（美國職業摔角），網友們也都說了『如果我的國家是這樣的話，我永遠不會停止觀看國會頻道』。」
結果沒想到該貼文慘遭炎上，不少台灣觀眾留言表示「你已經住台灣這麼久，拍影片總是說愛台灣，你有真的去了解台灣嗎？我想沒有，對你而言，台灣就是賺錢的地方嗎？還是只有米漿？退訂了抱歉」、「很抱歉，我退訂你的YT頻道了，或許你不了解台灣國會在五月17日發生了什麼事，卻用這樣的影片來嘲諷，我覺得很失望」、「我以為你是真心愛上這裡才行遍全台灣拍片，但現在從你以戲謔的方式來取笑這次的立法院衝突，發現你對台灣的歷史和政治真的不懂」。
小貝米漿也回應網友的反饋表示「我個人的影片都沒有一次說我只支持誰，也沒有一次說我是在嘲笑台灣立法院這個情況，我只是整理給人看國外怎麼看台灣政府而已，我也選擇不要讓自己當那麼玻璃心，像美國4年前的選舉大家闖入國會大（國會大廈），確實很可怕還有完全讓人擔心，但是我也可以看著大家製作的影片笑一笑，Smile a little, life gets better！」
小貝米漿說「我自己也研究到情況，覺得兩方都有錯誤，然後我永遠會說，暴力永遠不會解決任何問題，我懂得他們為什麼要這樣做？但是肯定有更好的方式解決問題，好嗎？」而目前小貝米漿也已經把其製作的影片給下架，僅剩下Threads上留著發文，目前仍持續有網友出征小貝米漿。