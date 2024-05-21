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〈晚安大小姐〉爆紅！打歌舞台太荒唐　原唱起底是太陽、柾國好友

▲〈晚安大小姐〉原唱是由雙人組合「ASMRZ」推出的作品，近日在社群平台上大爆紅。（圖/IG@tanaka_oishikunare）
▲〈晚安大小姐〉原唱是由雙人組合「ASMRZ」推出的作品，近日在社群平台上大爆紅。（圖/IG@tanaka_oishikunare）

記者張嘉哲/綜合報導

相信最近如果有在滑社群的民眾，應該都會聽到一首名為〈晚安大小姐〉的洗腦神曲，除了旋律非常的魔性之外，還搭配著簡單的舞蹈，不僅在韓國爆紅，吸引了許多明星偶像爭相模仿，台灣也有延伸出台語版的「晚安大小姐」，近日可以說是在社群話題討論度超高。那麼這首〈晚安大小姐〉到底原唱是誰？又是從何冒出？甚至厲害到可以上韓國節目打歌舞台，《NOWnews》記者也帶您一文看懂所有資訊。

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〈晚安大小姐在唱什麼東西？呀勒呀勒歌詞太洗腦

這首〈晚安大小姐〉〈 잘자요 아가씨〉最近攻佔各大社群，網友全部哭笑不得，其不論是造型還是曲風都非常的有日本文化的風格，但其實這首歌的原唱作者是由雙人組合「ASMRZ」所唱，他們兩名都是貨真價實的韓國人。

那麽〈晚安大小姐〉到底在唱什麼呢？其實就是指一位大小姐不睡覺一直在滑手機，兩名日本執事出言提醒「如果在不睡覺的話皮膚會變差喔」、「不睡覺的話就一起來跳舞吧」，歌詞中也提到「it's time to go to bed」、「無法阻止的大小姐」等等，搭配著副歌前的「呀勒呀勒」，絲滑舞蹈加上又洗腦的節奏，一下就立刻讓這首歌在社群爆紅。

〈晚安大小姐起底原唱組合！成員曾跟太陽、田柾國合作是好友

而演唱〈晚安大小姐〉的雙人團體「ASMRZ」的成員有誰？其中一名為 YouTuber「NEEDMORECASH」，本名為車青一，不僅是一位小有名氣的創作者，19歲時就是一位專業舞者，曾經也為BTS防彈少年團歌曲〈FIRE〉、〈Not Today〉伴舞。

另一名成員則是TANAKA，本名為金庚煜，諧星出身的他是搞笑團體「 Namolla Family（我不管家族）」的成員之一，後來出道活躍在各大綜藝節目，雖然在〈晚安大小姐〉看起來形象搞笑，但TANAKA的歌唱實力其實是相當堅強，TANAKA過去也曾經跟太陽、BTS防彈少年團的田柾國合作過，私底下關係其實非常不錯。值得一提的是，兩位這次推出的〈晚安大小姐〉主打自己是日本人的角色，TANAKA日本名為「田中雪男」，而「NEEDMORECASH」的日本名則為「Ryuhei」，但兩人根本都是真正的韓國人，相當逗趣。

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▲演唱（晚安大小姐〉的雙人團體「ASMRZ」的成員，兩人其實都是貨真價實的韓國人。（圖/IG@namolla_f
〈晚安大小姐站上打歌舞台太荒唐！明星藝人瘋挑戰舞蹈

然而這首〈晚安大小姐〉其實是兩個多月前就已經上架，隨後才在各大社群平台被洗版，日前才剛登上韓國打歌舞台，從影片當中可以看到，雙人團體「ASMRZ」不僅在舞台上唱這首歌，台下甚至還有粉絲整齊劃一的應援，讓大批韓國歌迷傻眼表示「這畫面真的太荒唐了....」、「如果這首歌能拿一位，其他偶像不知道有何感想」、「這首歌竟然可以上打歌舞台」。

而〈晚安大小姐〉的風潮不間斷，現在社群平台掀起「#晚安大小姐DanceChallenge」，許多韓國偶像都紛紛挑戰這段魔性的舞蹈，包括MAMAMOO頌樂、男團ATEEZ、Super Junior等等，啦啦隊女神李多慧、峮峮，YouTuber阿滴、Joeman等人都陸續挑戰，算是今年現象級爆紅的一首洗腦歌曲，還沒聽過〈晚安大小姐〉的你，趕快跟上潮流吧！


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