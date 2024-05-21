權值股領跌！台股開盤下跌25點、5日線震盪　櫃買指數逆勢走高

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權值股全數有壓，台積電開盤下跌2元、來到833元；鴻海開盤下跌1.5元、來到166元；聯發科開盤下跌5元，來到1185元。
市場靜待AI大廠輝達的財報表現，因此資金開始卡位科技股，推動那斯達克指數再創歷史新高，不過銀行股摩根大通走低，拖累標普500指數漲幅收斂，道瓊指數更是翻黑。美股四大指數昨日漲多跌少，道瓊指數下跌196.82點或0.49%，收39806.77點；那斯達克指數上漲108.91點或0.65%，收16794.87點，再創歷史新高；標普500指數上漲4.86點或0.09%，收5308.13點；費城半導體指數上漲107.33點或2.15%，收5090.35點。
科技五大天王漲跌互見，Meta 下跌0.65%，蘋果上漲0.62%，Alphabet 上漲0.49%，微軟上漲1.22%，亞馬遜下跌0.63%。半導體股則是走勢強勁，AMD上漲1.13%，美光上漲2.96%，博通上漲1.34%，高通上漲2.01%，輝達上漲2.49%，應用材料上漲3.71%，德儀上漲2.14%。
台股ADR全數收紅。台積電ADR上漲1.23%，日月光ADR上漲3.14%，聯電ADR上漲2.81%，中華電信ADR上漲0.23%。