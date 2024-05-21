尼克沒闖入東冠「嘴綠」Green不忍了！節目上酸：別拿傷病當藉口

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昨日比賽賽後，勇士前鋒Draymond Green在個人podcast節目上，談到了尼克隊的傷病情況，並表示他們不應該將傷病，當作沒有成功的藉口。他說：「尼克隊別找什麼傷病當藉口，人們總是會說，他們這個球員傷了、那個球員傷了，但是這些就是比賽的一部分。」
「2019年總決賽，當Kevin Durant、Klay Thompson相繼受傷時，沒人說我們勇士哪個球員傷了，沒人提到這個。也沒有人提到2015年的時候，Kyrie Irving和Kevin Love在總冠軍賽都受傷了。 」
本賽季在季後賽上，尼克隊屢屢遭遇傷病問題，不少主力球員身上都有傷，這與總教練Tom Thibodeau的調度似乎脫不了關係，他過於操主力球員的方式，如今也成為尼克沒辦法走得更遠的原因之一。打完本輪系列賽之後，包括一哥Jalen Brunson（左手骨折）、O.G. Anunoby（腿筋拉傷）、Josh Hart（腹部拉傷）等主力球員都出現傷勢情況。
溜馬主帥賽後稱讚球隊 稱在Haliburton身上看到Miller身影
而溜馬隊總教練Rick Carlisle，昨日則是在賽後訪問時給予球隊大力讚賞，他說：「在比賽前我告訴團隊，若我們能在麥迪遜廣場花園贏下G7，我們就是在創造歷史。我們知道這很難做到，但最終還是辦到了，球隊創造了歷史，且Tyrese Haliburton的表現十分全面，讓我想起溜馬傳奇射手Reggie Miller的身影。」
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