李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

尼克沒闖入東冠「嘴綠」Green不忍了！節目上酸：別拿傷病當藉口

▲NBA紐約尼克昨(20)日在系列賽的關鍵G7上，最終以109：130不敵印第安納溜馬，無緣前進東區冠軍賽。勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green談到此事則表示，希望尼克別拿傷病當藉口。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA紐約尼克昨(20)日在系列賽的關鍵G7上，最終以109：130不敵印第安納溜馬，無緣前進東區冠軍賽。勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green談到此事則表示，希望尼克別拿傷病當藉口。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃東區次輪系列賽，印第安納溜馬在昨（20）日關鍵的「搶七大戰」上，終場以130：109擊敗紐約尼克，成功搶下晉級東區冠軍賽門票，溜馬也是自2014年之後，再度闖入東區決賽，後續將與波士頓塞爾提克爭奪總冠軍戰門票。而對於本系列賽傷兵累累的尼克隊，沒能前進東冠不但可惜，如今勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green也在podcast節目上提到尼克，並表示「尼克別拿傷病當藉口。」

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嘴綠節目上提到尼克　要他們別將傷病當藉口

昨日比賽賽後，勇士前鋒Draymond Green在個人podcast節目上，談到了尼克隊的傷病情況，並表示他們不應該將傷病，當作沒有成功的藉口。他說：「尼克隊別找什麼傷病當藉口，人們總是會說，他們這個球員傷了、那個球員傷了，但是這些就是比賽的一部分。」

「2019年總決賽，當Kevin Durant、Klay Thompson相繼受傷時，沒人說我們勇士哪個球員傷了，沒人提到這個。也沒有人提到2015年的時候，Kyrie Irving和Kevin Love在總冠軍賽都受傷了。 」

本賽季在季後賽上，尼克隊屢屢遭遇傷病問題，不少主力球員身上都有傷，這與總教練Tom Thibodeau的調度似乎脫不了關係，他過於操主力球員的方式，如今也成為尼克沒辦法走得更遠的原因之一。打完本輪系列賽之後，包括一哥Jalen Brunson（左手骨折）、O.G. Anunoby（腿筋拉傷）、Josh Hart（腹部拉傷）等主力球員都出現傷勢情況。

溜馬主帥賽後稱讚球隊　稱在Haliburton身上看到Miller身影

而溜馬隊總教練Rick Carlisle，昨日則是在賽後訪問時給予球隊大力讚賞，他說：「在比賽前我告訴團隊，若我們能在麥迪遜廣場花園贏下G7，我們就是在創造歷史。我們知道這很難做到，但最終還是辦到了，球隊創造了歷史，且Tyrese Haliburton的表現十分全面，讓我想起溜馬傳奇射手Reggie Miller的身影。」

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