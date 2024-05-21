名家論壇》蕭徐行／召集朝野高峰會　化解朝野對立

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賴清德宣誓就職總統，國民黨立委選擇集體缺席，民眾黨日前更到民進黨中央黨部前集會踢館，實難預見短時間內朝野能和諧共處。很可惜身為執政的民進黨對於促進朝野合作，凝聚全台不同黨派不同意見人士的態度缺缺，否則怎麼會當選四個多月了，不跟在野黨見面、拜會甚至互通聲息，終而讓朝野同床異夢，各說各話，甚至在立法院狠狠的幹上一架。
蔡英文並不是愛親政勤政的領導人，加上民進黨偏狹的「反中」、「反核」意識形態作祟，導致蔡政府八年執政，從兩岸、外交，到能源、青年低薪、居住正義與司法改革等，都留下待解難題。過去八年，民進黨又仗著國會多數，強勢輾壓在野黨，造成朝野嚴重對立。賴清德政府上任後，就必須面對蔡政府留下的諸多燙手山芋。
可惜賴清德通篇就職演說中，對於兩岸以及朝野合作多流於口號，並沒有如何進行的具體行動。他強調：政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。既然賴認為程序正義很重要，就該要求民進黨立委讓一定運作歸於合法的程序與法律的規則，而不是遵循「民進黨」認可的法定程序。
賴清德既然說政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，就該記得過去八年民進黨完全執政時，民進黨立法院如何打壓暴凌在野黨，對於競爭政黨的議事需求與政黨理念完全就沒有予以尊重，如今藍白兩黨不過是以強硬的姿態「以牙還牙」，那不過是剛好而以。
在當選後與組織內閣前，賴清德若能主動拜會在野黨領袖，並溝通未來施政方向，縱使不一定能化解長期藍綠僵局，卻可傳達尋求和解的政治訊息。可惜賴未能在上任前就向在野黨遞出橄欖枝，雙方選擇繼續對立，都讓國人對朝野關係不抱樂觀。
賴清德在今年一月十三日勝選談話時一度釋出善意說，面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」，他的人事布局將秉持「民主大聯盟」精神，不分黨派、用人唯才。然而，四個月來，這些善意已如過眼雲煙，賴清德既未與在野黨領袖會面，遑論對話；在國會中，更見朝野對立不斷。他忘了自己僅獲四成選票，是靠在野黨未能合作才勝出；新內閣也未讓人民感受「民主大聯盟」的新意，民眾質疑賴仍會貫徹個人意志，「並無和解可能性」。
民進黨與賴清德不能只是流於口號，必須積極的推動朝野和解，朝野合作。朝野的持續對峙，不該只是關乎雙方政黨利益與政治競爭；持續的抗爭不僅國會持續亂鬥、國政將被癱瘓、社會會更趨於動盪、台灣將被進一步分裂、民主制度會被毀壞，最後將成為中國入侵的理由與契機。
賴總統主動召開「朝野高峰會」，釋出善意化解暴戾之氣，才能有助社會和諧與團結。過去八年蔡政府靠著民進黨在立法院絕對多數護航，中央施政完全以「綠意」為主，完全無顧真正「民意」的哀求，看似一帆風順，但卻留了大量國政敗壞的紀錄，埋下了今天立法院中朝野亂鬥的導火線。賴卓內閣未來的表現將關乎民進黨2026年地方選舉的成敗，要解決施政障礙的關鍵核心就在於身兼民進黨主席的賴清德總統要主動地對於在野黨釋出善意，願意聽取或是採納在野黨的看法與主張，如果只是要求對手面向我團結，而不願意對等千倍的傾聽不同意見，危險的不適2026，而是台灣的安危。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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