李亦伸專欄／別懷疑！冠軍賽獨行俠vs.溜馬　深度剖析20大理由

年度新秀第一隊公布！Wembanyama入選　有望挑戰Duncan當年偉業

▲NBA今（21）日公布新秀最佳陣容，聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama以及奧克拉荷馬雷霆隊中鋒Chet Holmgren雙雙入選新秀第一隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA今（21）日公布新秀最佳陣容，聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama以及奧克拉荷馬雷霆隊中鋒Chet Holmgren雙雙入選新秀第一隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA今（21）日公布新秀最佳陣容，聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama以及奧克拉荷馬雷霆隊中鋒Chet Holmgren雙雙入選新秀第一隊，這兩人都獲得99張第一隊選票。其中Wembanyama還有機會追趕上馬刺名宿Tim Duncan和David Robinson的成就，成為菜鳥球季就入選年度最佳陣容和防守陣容的球員

我是廣告 請繼續往下閱讀
新秀第一隊　Wembanyama、Holmgren雙雙入選

本季新秀第一隊：聖安東尼奧馬刺Victor Wembanyama、奧克拉荷馬雷霆Chet Holmgren、熱火Jaime Jaquez Jr.、夏洛特黃蜂Brandon Miller、金州勇士Brandin Podziemski。

本季新秀第二隊：達拉斯獨行俠Dereck Lively II、休士頓火箭Amen Thompson、曼菲斯灰熊GG Jackson II、猶他爵士Keyonte George、奧克拉荷馬雷霆Cason Wallace。

Wembanyama有望追隨Duncan和Robinson腳步

Wembanyama本季已經書寫無數紀錄，取得不少成就，NBA最佳防守陣容名單將於周三揭曉，年度最佳陣容將於周四揭曉，Wembanyama在這兩項票選也可能入選，如此他將成為馬刺繼Tim Duncan（1998）和David Robinson（1990）之後，又一位菜鳥球季達此成就的球員。

只有5名新秀曾入選最佳防守陣容：Duncan、Robinsons、華盛頓子彈的Manute Bol（1986年）、休斯頓火箭的Hakeem Olajuwon（1985年）和密爾沃基公鹿的Kareem Abdul-Jabbar（1970年）。

如果Wembanyama入選NBA最佳陣容，他將成為NBA史上第22位入選的新秀。而其中只有4人是在過去45年中做到的：Duncan、Robinsons、芝加哥公牛的Michael Jordan（1985 年）和波士頓塞爾提克的Larry Bird（1980 年）。


更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

尼克沒闖入東冠「嘴綠」Green不忍了！節目上酸：別拿傷病當藉口

法國男籃公布巴黎奧運12人名單！馬刺「新人王」Wembanyama領軍

老鷹中「狀元」Trae Young還會留？美媒：Wembanyama對聯手感興趣

NBA／金塊弄丟20分領先優勢遭媒體質疑　主帥Malone賽後竟爆粗口

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載