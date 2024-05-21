年度新秀第一隊公布！Wembanyama入選　有望挑戰Duncan當年偉業

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本季新秀第一隊：聖安東尼奧馬刺Victor Wembanyama、奧克拉荷馬雷霆Chet Holmgren、熱火Jaime Jaquez Jr.、夏洛特黃蜂Brandon Miller、金州勇士Brandin Podziemski。
本季新秀第二隊：達拉斯獨行俠Dereck Lively II、休士頓火箭Amen Thompson、曼菲斯灰熊GG Jackson II、猶他爵士Keyonte George、奧克拉荷馬雷霆Cason Wallace。
Wembanyama有望追隨Duncan和Robinson腳步
Wembanyama本季已經書寫無數紀錄，取得不少成就，NBA最佳防守陣容名單將於周三揭曉，年度最佳陣容將於周四揭曉，Wembanyama在這兩項票選也可能入選，如此他將成為馬刺繼Tim Duncan（1998）和David Robinson（1990）之後，又一位菜鳥球季達此成就的球員。
只有5名新秀曾入選最佳防守陣容：Duncan、Robinsons、華盛頓子彈的Manute Bol（1986年）、休斯頓火箭的Hakeem Olajuwon（1985年）和密爾沃基公鹿的Kareem Abdul-Jabbar（1970年）。
如果Wembanyama入選NBA最佳陣容，他將成為NBA史上第22位入選的新秀。而其中只有4人是在過去45年中做到的：Duncan、Robinsons、芝加哥公牛的Michael Jordan（1985 年）和波士頓塞爾提克的Larry Bird（1980 年）。
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