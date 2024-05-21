日本銀座百貨「廁所門只標L、G」！他答錯糗翻怒轟：把客人當傻子
為了清楚區隔男、女廁，許多公共場合都會使用各式圖標來宣導，也有店家發揮創意，只用簡潔的象徵性文字與圖案來標示。日本銀座就有一間百貨，僅用「L」、「G」兩個字母來標示男、女廁，結果引起一名中年男子誤會，導致他誤闖女廁，氣得大罵店家「把客人當傻子啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
日籍攝影師小林賢伍近日在臉書粉專發文，表示自己在銀座某間百貨公司遇到一位暴怒的中年大叔，對方當時大聲怒罵「把客人當傻子啊」、「害我被廁所裡的女人嘲笑」等字句。小林賢伍起初也搞不懂大叔生氣的原因，仔細推敲才發現，對方是因為看不懂廁所門上所標示的英文字母，而被誤導闖入女廁了。
小林賢伍原本心想「這也太小題大作了吧！」但他也附上該間百貨公司廁所的外觀，只見潔白的牆面上僅以「L」、「G」兩個字母來標示，讓小林賢伍也忍不住坦言「但是…我後來發現這個標示真的有點難懂！」後來也解釋「L」是代表Lady，而「G」是代表Gentleman的意思。
貼文曝光後，立即引起廣大討論，許多人分享曾遇過類似狀況，例如廁所標示「XX（女）與XY（男）」、「H（男）與D（女）」。大多數網友都認為，廁所還是採用大眾有共識的標示來區分會比較好，「這標示是真的很不直覺也不好懂，也沒有考慮到年長者可能真的完全不懂英文會產生困擾。」