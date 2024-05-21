甜美女警疑缺錢「兼差下海」！警局：涉足不正當場所記大過調職
新竹縣竹北警分局一名潘姓女刑警外型秀麗，新竹市警方10日前往養生館臨檢時發現潘女也在場，疑似涉嫌「兼差賺錢」，新竹縣警察局今（21）日凌晨發布消息表示，潘女指出到養生館拜訪朋友，並無不法情事，但是潘女涉足不妥當場所等違紀情事，記一大過處分，後續將調地及列為教育輔導對象，進一步調查釐清。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，有媒體報導指出，潘姓女刑警被爆出涉嫌到養生館兼差，10日被新竹市警方執行擴大臨檢時，在新竹市經國路一家養生會館被查獲「提供全套服務」，疑為了吸毒缺錢才鋌而走險，潘女外型亮眼成為店內紅牌，業者還為她打起廣告，更標榜「顏值服務雙料冠軍」。
不過，新竹縣警察局調查後發布聲明指出，首先，查訪謝姓現場負責人表示認識潘女，另鍾姓櫃擡小姐表示，潘女前往拜訪謝姓負責人，上述說法與報載顯有出入，將進一步調查釐清。第二，據報載，潘姓女警疑有涉毒情事，分局已針對潘員初步採驗，各級毒品初篩結果皆呈陰性反應。
第三，潘姓女警平時工作表現平平，偶有參與反詐宣導活動，今年度尚無懲處紀錄。第四，潘女涉足不妥當場所等違紀情事，將記一大過處分，並已調地及列為教育輔導對象，加強管考。
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