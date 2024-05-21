影／謝衣鳳唯一出席就職典禮 王鴻薇自覺遭背叛！曝兩人通話內幕
賴清德昨（20）日宣誓成為第16任總統，國民黨立法院黨團日前決議不會出席，但國民黨立委謝衣鳯獨自參加就職典禮，藍委王鴻薇直言「覺得被背叛」。王鴻薇今（21）日透露，兩人昨日有通電話，謝衣鳯有說明為何要參加就職典禮，「就如同她跟媒體所講的，希望賴清德能跟我們做健康對話，大家自己同事，很多事情說開就好」。
政治中心/綜合報導
立法院今日續審國會改革法案，國民黨團一早就到議場門口排隊，但民進黨團出現時，雙方又爆發激烈口角。王鴻薇受訪時表示，相較517當天狀況，她覺得今天「比較小case」，認為綠委們也覺得這樣有違社會觀瞻，比小學生道德還不如。她也透露自己身上有帶密錄器保護同仁，「如果在混亂中，盡量蒐證，不讓他們以為混亂中就可以咬幾下、打幾拳」。
針對謝衣鳳獨自出席總統就職典禮一事，王鴻薇透露，昨天謝衣鳳有主動打電話給她，也說明參加就職典禮的原因，就是「希望賴清德能跟藍營做健康對話」。王鴻薇強調，大家都是同事，很多事情說開就好，「也讓她可能一開始，至少像我個人有這樣的感覺，也讓她知道良性溝通，都是黨團同仁，如果自己都不溝通，如何奢望要去跟別人溝通」。