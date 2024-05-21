汪小菲女友Mandy爆氣開嗆前任「想靠我賺錢的蛆」！要好友選邊站
藝人大S的前夫汪小菲離婚後，今年3月向台灣網紅女友Mandy（馬筱梅）求婚，隨著Mandy曝光，過往的感情史也被起底，她曾有過一段婚姻。日前Mandy在網路上PO出一張手受傷的圖片，直呼流血想吐，同時大罵前任消費她的肖像權、蹭她熱度，還要兩人共同好友選邊站。
記者薛羽彤／綜合報導
日前Mandy在IG上PO出一張手受傷的照片，表示自己切水果時不小心削掉一塊肉，她當時沒有叫，「因為旁邊有人比我還要激動」，而身旁的人應該是男友汪小菲。Mandy受傷後暈眩嘔吐，突然話鋒一轉，爆氣開嗆前任，「這麼痛我都很冷靜，讓我無法冷靜的只有最近突然抓住商機，一直想靠我賺錢的蛆！」
Mandy怒嗆前任「沒錢到處騙現在還要蹭我熱度，行銷自己的破公司跟爛書，我知道很多朋友都收到他的私訊要幫忙宣傳，這個人已經噁心我太久，你們如果把我當朋友，就把他給我刪了，因為他最近為了賺錢開始無止盡消費我身邊的人。包括我的肖像權！」最後更要求兩人共同好友選邊站，不然自己會先切割，「你沒刪我就當你們是好朋友，那也只有我把你給刪了！」
汪小菲今年認愛Mandy，Mandy也被網友挖出曾經結過婚的照片及影片，2018年與前夫Robert在文華東方辦婚禮，新郎長相還神似棒棒堂敖犬。Robert身分曝光後，社群帳號被公開，由於他的社群還保留著不少和Mandy的回憶，加上網路傳言甚囂塵上，Robert曾發聲表示「請大家尊重過去愛的人，過去就過去了，生活輿論何嘗不是有聚有散，希望大家都尊重彼此，也祝大家幸福。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道