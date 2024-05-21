Bronny James稱身為詹皇之子「很艱難」！坦言：要面對很多批評

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Bronny James稍早在《SiriusXM NBA Radio》節目上接受訪問，談到對於自己參加NBA選秀，是否有受到父親影響，他坦承這可能是其中一部分，但對於身為詹皇之子的感受，他則是說到：「這很艱難，我受到許多批評，但我需要去面對這些。外界不知道我經歷了些什麼，我只想努力把握我所得到的機會。」
Bronny也透露，籃球並非他唯一從事的運動，「我踢過足球，但我不被允許打美式足球，我媽媽不準，所以我一直是個運動愛好者，但籃球還是我的最愛。」
Bronny受訪也提及母親 並說到她給自己很大支持
他也在訪問過程中，談到了自己的母親，並表示是她總是給予自己很大支持，「我媽總是告訴我，讓你的內心帶你去你想去的地方。我現在只是在這件事情中找到快樂，我覺得這就是我想要的狀態。」
至於Bronny James最終能否夢想成真，進入NBA舞台，根據記者Marc J. Spears在節目《NBA Today》上透露，「我和聯盟中許多球探都聊過，Bronny James在聯盟中只能打控衛，但打控衛時不太會掌握球隊進攻。若是去打得分後衛，他的投籃則是不夠穩定，且目前尚未看出Bronny James能自主進攻，他是一名需要藉由掩護打球的選手。」
Marc J. Spears也分析：「聯盟中多數球探認為，最終若湖人沒選進Bronny James，他將有很大機會落選，最多可能只能拿到一張雙向合約，球探們給他的模板，就是低配版的Davion Mitchell。」
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