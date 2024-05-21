首號颱風「艾維尼」生成機率60%！最新路徑出爐 這2天最靠近台灣
今年第一號颱風「艾維尼」（Ewiniar，米克羅尼西亞提供，原意為風暴之神）有機會在菲律賓東方海面上生成，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，目前模式預測，下週一（5/27）生成機率來到50%至60％，後續會出現迴轉路徑往日本南海一帶移動，下週一、下週二（5/28）最靠近台灣。
記者張志浩／綜合報導
賈新興指出，原先預估「熱帶性低氣壓」有機會在週六（5/25）出現，但預報有提早趨勢，目前看來，週五熱帶性低氣壓生成機率就來到80％至90％，在來到呂宋島附近後，下週一生成為颱風的機率有50%至60％。
臺灣大學大氣科學博士林得恩則在粉專「林老師氣象站」表示，這個熱帶性低氣壓若生成，後續再增強為颱風的機會大，下週一、下週二前後，中心距離台灣最近，而運動路徑將沿著環境「駛流場」前進，以拋物線方式至日本南方海面的機會最大，由於距離搖遠，評估對台灣直接影響不大，但仍需持續追蹤關注。
中央氣象署預報員張竣堯則說明，觀察各國模式都能發現有低壓發展訊號，時間點落在本週末和下週，由於時間較長，還有待後續觀察，至於是否有颱風生成的機率，張竣堯強調，目前模式每一報的狀況很不穩定，有時較強、有時較弱，但目前確實不能排除颱風生成的可能，請民眾持續留意最新天氣動態。