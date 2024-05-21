您的一下子可能影響他的一輩子 高市警拍片提醒大家這件事
「暫停一下，又不會怎樣」、「旁邊買東西，臨停一下下，沒關係吧？」高雄市小港區日前就發生一起1名女子騎車閃避違停小型車，突然切出至快車道，遭後方行駛同一車道的聯結車輾斃。有鑑於此，高市警局交通大隊特別製作短影片提醒駕駛人勿因求方便，僥倖占用車道併排停放，造成道路使用空間縮減，大大增加發生交通事故的風險。
記者郭凱杰／高雄報導
影片中特別以生活中常見之案例，例如購買便當的汽車駕駛人、開車接送學童上學的家長，提醒大家別為一己之私，所謂的「一下子」，造成道路上不定時的風險炸彈，萬一造成交通事故，更會嚴重地斷送別人寶貴的「一輩子」，實在不可不慎。
經統計高雄市113年1月至4月，因併排違規發生交通事故，計22件(較去年同期35件，下降38%)；113年1月至4月員警取締併排交通違規，共計3,445件。為提醒用路人併排違停的危險性，高市交大特別製作短影片示警。
高市交通大隊長黃元民表示，併排違規停車不僅破壞交通秩序更危害自身和他人的生命安全，且可能造成無可挽回的悲劇，你所貪圖的「一下子」可能帶走他的一輩子。
交大指出，許多駕駛人為求方便，僥倖占用車道併排停放，造成道路使用空間縮減，除了影響行車順暢，也容易導致後方機車或其他車輛行經時，必須向左側變換車道閃避，而大大增加發生交通事故的風險。警方未來會加強執法，減少用路人併排違停的僥倖心理。
違規併排臨時停車，根據道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，處新臺幣300元以上600 元以下罰鍰；違規併排停車，違反同法第56條第2項，處新臺幣2400元罰鍰。