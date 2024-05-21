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MLB／Rafael Devers手感超燙！連6場比賽開轟　打破紅襪隊史紀錄

▲今（21）日作客面對光芒的比賽，紅襪隊強打Rafael Devers再度開轟，個人已連續6場比賽敲出全壘打，也打破紅襪隊史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲今（21）日作客面對光芒的比賽，紅襪隊強打Rafael Devers再度開轟，個人已連續6場比賽敲出全壘打，也打破紅襪隊史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒紅襪強打Rafael Devers近期手感相當火燙，賽前已經連續5場比賽敲出全壘打，今（21）日作客挑戰光芒隊，則是要挑戰連6場比賽開轟的隊史紀錄。而Devers此役四局上就順利敲出了2分砲，個人連續6場比賽開轟，成功打破紅襪隊史原先保持的個人連續5場開轟紀錄，紅襪隊終場也在投手群的輪番壓制之下，順利以5:0完封光芒。

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Devers連6戰開轟　打破紅襪隊史紀錄

而巧合的是，Rafael Devers從5月16日開轟之後，就開啟了連續敲出全壘打紀錄，當時的對手正好就是光芒隊。今日再度對上光芒，Devers則是繼續開轟，本季第10轟出爐，目前個人連續全壘打場次已經累積到6場，一舉打破紅襪隊史紀錄，而此戰紅襪投手群也成功封鎖對手打線，終場就以5：0獲勝。

根據大聯盟官方數據，Rafael Devers連續6場開轟，是繼2022年天使隊當家球星「神鱒」Mike Trout之後，連續7場以來的最高紀錄。紅人強打Joey Votto過去在2021年同樣有連7場開轟表現，至於Paul Goldschmidt則在2019年也有過連6場開轟紀錄。

大聯盟目前個人連續開轟場次最高紀錄為8場，是由1993年的Ken Griffey Jr.、1987年的Don Mattingly、1956年的Dale Long3人共同保持，Rafael Devers接下來3戰能否再度敲出全壘打，改寫大聯盟歷史，外界也相當關注。

Devers坦言沒刻意追求紀錄　比起全壘打更想要猛打賞

不過昨日賽後Rafael Devers接受訪問，談到自己的表現，他則是說自己並沒有刻意去追求紀錄，「我根本完全沒在思考，誰是紀錄保持人之類的。之後的比賽也是一樣，比起全壘打，我更希望是能夠敲出4支安打。」

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