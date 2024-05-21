金融扯後腿！台股早盤跌 散熱與銅概念股逆勢起漲、低軌衛星也夯
美股昨（20）日漲多跌少，不過台股今（21）日卻沒有受到美股走高的激勵，開盤下跌25.09點、來到21246.54點，盤中一度跌逾70點，來到21215點。今日權值股台積電早盤漲5元，來到840元。鴻海小跌、聯發科跌1.6%。金融股全面臉綠，盤面焦點集中在二線電子，像是散熱中的安鈦克與保銳飆漲停。另外，賴清德就任總統，點名發展低軌衛星，今日相關概念股也發威，昇達科漲逾8%、燿登漲5%。還有，銅價上揚，第一銅飆漲停帶動其他個股上揚。
記者許家禎／台北報導
美股四大指數20日漲多跌少，道瓊指數下跌196.82點或0.49%，收39806.77點；那斯達克指數上漲108.91點或0.65%，收16794.87點，再創歷史新高；標普500指數上漲4.86點或0.09%，收5308.13點；費城半導體指數上漲107.33點或2.15%，收5090.35點。
美國半導體股走勢強勁，AMD上漲1.13%、美光上漲2.96%、博通漲1.34%、高通漲2.01%、輝達漲2.49%、應用材料漲3.71%，德儀漲2.14%，台積電ADR則漲1.23%。而台北股市今日以21239點開出，雖一度來到盤上21307點，但隨後又翻跌逾70點，來到21215點。
權值股台積電早盤漲5元，來到840元。鴻海小跌、聯發科跌1.6%。金融族群弱勢臉綠，第一金、中信金、玉山金、國票金、華南金跌逾2%。今日盤面焦點則是電子二線族群，像是散熱族群，安鈦克與保銳飆漲停，尼得科超眾漲6%，泰碩與廣運漲逾4%，協禧、健策、奇鋐漲1到3%之間。
而賴清德就任總統，點名發展低軌衛星，今日相關概念股也發威，昇達科漲逾8%、燿登漲5%，華通、燿華與金居漲3%，信錦、同欣電與易華電則漲2到4%。另外，銅價上揚，第一銅飆漲停，華榮、風青、金益鼎、榮科、順德、宏泰、建通漲1到3%。