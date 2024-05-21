iPhone銷量大減！果粉觀望心態出現　反觀安卓2品牌手機賣超好

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連鎖通訊門市傑昇通信提供的資料顯示，本月銷售前20大手機不再由蘋果獨領風騷，除了冠亞軍分別是iPhone 15 Pro Max（256GB）及iPhone 15 Pro（256GB），安卓陣營表現也不惶多讓，全台最賣安卓夯機正式由三星Galaxy A55（8GB/256GB）接棒，進榜首月就拿下此頭銜。
4月iPhone銷量節節衰退，蘋果也只剩8個型號規格進入前20大排行榜內，過往此時會因消費者剛性換機需求，而讓榜首易主為標準版iPhone，本月不但等不到榜單重新洗牌，更因為iPhone 16系列新機傳聞釋出，果粉觀望心態提早出現，銷量及銷售額再掉逾一成。
另一方面，今年蘋果在規格及價格的差異化策略下，促使果粉更傾向購買Pro系列款式，然而，旗艦機的降價幅度不如預期，為了省錢而購買至今仍在市場上流通的iPhone 13（128GB）也大有人在；傑昇通信表示，即使iPhone 15系列的銷售成績卓越，但賣了兩代的iPhone 13（128GB），空機價格與同階iPhone 15（128GB）新機價差萬元，本月也還有第11名的銷售成績，iPhone 16系列推出後，預期定價高漲的心態下，熱度是否消退，還有待觀察。
三星手機在4月表現可圈可點，本月共有7個型號規格入榜，只比蘋果少一席，距離不斷拉近。傑昇通信觀察，三星中階A系列新機來勢洶洶，三月推出的Galaxy A55兩規格通通進榜，累積一個月的銷售動能後，8GB+256GB在4月的銷售排行榜中更一舉空降第三名的位置，成功與退至第13名的Galaxy A54交接，拿下台灣最賣安卓夯機寶座。而最賣安卓旗艦機型依然是Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB），只比上月稍稍下滑了一個名次來到第14名，依舊有不錯的銷售表現。
OPPO銷量亮眼，原本就在排行榜中的A79、A38及Reno11 Pro三款機型，本月更一起擠進排行前10，與三星、蘋果三分天下。傑昇通信認為，仍在排行榜第16名的紅米13C（4GB/128GB），以及第20名的vivo Y27，雖然定義在入門機型，但軟硬體規格尚符合日常所需，空機價格更壓在4千初，換機門檻相對低，也有各自的擁護者。