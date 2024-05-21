讓人「苦到想和平」！美智庫：中國或對台實施「特洛伊木馬」戰略

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據報告內容，北京當局想要塑造的認知和氛圍，包括如果台灣與美國加強合作，就會導致兩岸緊張關係升級，以此削弱美台關係，讓台灣的國際地位越來越孤立。此外，北京當局還可能透過擴大檢查和審核台灣進口貨物、經濟及網路戰、政治宣傳，以降低台灣民眾的生活水平，藉此挑戰台灣政府執政的有效性和合法性。
報告作者、美國企業研究所資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）表示，針對如何抵禦北京當局對台灣的控制，美國及其盟友目前過於聚焦於威嚇或如何擊退解放軍，卻忽略了中國「非戰爭形式的威脅行動」。
卜大年認為，北京當局的目標是要「痛苦大到讓足夠多的台灣人想要和平，並導致台灣孤立於國際社會」，因此，不讓中國重新定義台海周圍的合法性非常重要。
卜大年指出，國際社會與其追蹤監視中國每一次軍事演習、軍機去向，或以相同規模的軍事行動反擊，不如改以政治行動打擊北京當局真正在意的「痛點」。例如，增加台灣與世界其他國家的民航合作，或是推動台灣加入區域防空架構以作為回應。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員林碧瑩（Bonny Lin）則指出，即便中國縮不採用武力手段入侵台灣，也能在短期內達到不戰而屈人之兵的目標。在多數人認為中國因國內經濟萎靡獲美中競爭等問題而自顧不暇時，「台灣依舊每天面臨中國的脅迫，而且這樣的情況愈來愈嚴重……。即便是國民黨，視北京施壓的程度爲何， 也將開始出現不一樣的立場，可能更不願意與中國當局接觸。」