國際銅價創新高！注意手中有無「5日圓硬幣」　它比你想像更有價

讓人「苦到想和平」！美智庫：中國或對台實施「特洛伊木馬」戰略

▲在總統賴清德就職之際，美國智庫發出警告，中國很可能採取「特洛伊木馬」式戰略對付台灣。（圖／美聯社）
▲在總統賴清德就職之際，美國智庫發出警告，中國很可能採取「特洛伊木馬」式戰略對付台灣。（圖／美聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

「認知作戰」威脅加劇，引發國際關注。在總統賴清德就職之際，美國智庫發出警告，指出國際社會更多關注潛在的台海戰爭，而忽略了「非戰爭形式的威脅行動」的危險性。中國很可能採取「特洛伊木馬」式戰略，一邊拖延國際社會對台灣的關注，一邊降低台灣民眾的生活水平，讓台灣的處境越來越困難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《自由亞洲電台》報導，華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）和戰爭研究所（Institute for the Study of War）日前發佈最新報告，分析並預測在賴清德就任後的四年執政期間，中國將實施海空、訊息、網路、經濟、認知等各類行動，就像特洛伊木馬一班，一邊掩蓋其真實「統一」目的，一邊拖延國際社會對台灣的關注，讓台灣的處境越來越困難。在2028年前後，台灣或將被迫接受北京的「和平進程」或「統一協議」。

據報告內容，北京當局想要塑造的認知和氛圍，包括如果台灣與美國加強合作，就會導致兩岸緊張關係升級，以此削弱美台關係，讓台灣的國際地位越來越孤立。此外，北京當局還可能透過擴大檢查和審核台灣進口貨物、經濟及網路戰、政治宣傳，以降低台灣民眾的生活水平，藉此挑戰台灣政府執政的有效性和合法性。

報告作者、美國企業研究所資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）表示，針對如何抵禦北京當局對台灣的控制，美國及其盟友目前過於聚焦於威嚇或如何擊退解放軍，卻忽略了中國「非戰爭形式的威脅行動」。

卜大年認為，北京當局的目標是要「痛苦大到讓足夠多的台灣人想要和平，並導致台灣孤立於國際社會」，因此，不讓中國重新定義台海周圍的合法性非常重要。

卜大年指出，國際社會與其追蹤監視中國每一次軍事演習、軍機去向，或以相同規模的軍事行動反擊，不如改以政治行動打擊北京當局真正在意的「痛點」。例如，增加台灣與世界其他國家的民航合作，或是推動台灣加入區域防空架構以作為回應。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員林碧瑩（Bonny Lin）則指出，即便中國縮不採用武力手段入侵台灣，也能在短期內達到不戰而屈人之兵的目標。在多數人認為中國因國內經濟萎靡獲美中競爭等問題而自顧不暇時，「台灣依舊每天面臨中國的脅迫，而且這樣的情況愈來愈嚴重……。即便是國民黨，視北京施壓的程度爲何， 也將開始出現不一樣的立場，可能更不願意與中國當局接觸。」

中國外交體系也對520演講開砲！批賴「台獨死路一條、註定失敗」

中國靜悄悄！官方不報520就職　微博這事最熱「#賴清德」遭屏蔽

賴清德就任！BBC點評：沒有蜜月期　將面臨中國及分裂國會挑戰

520又出招！中國商務部開鍘「對台軍售」3美企　列不可靠實體清單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生