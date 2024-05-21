三峽深夜傳槍響！男拒查開車衝撞 警員「開10槍」反擊他中彈被逮
三峽警局20日晚間9時許執行家戶訪查勤務，周姓員警發現一輛自小客車在文化路違停上前盤查，范姓駕駛見狀立即加速逃逸，周員對空鳴1槍後，隨即朝左前輪及右後輪射擊10槍，豈料范男仍逃逸成功，最終警方發動攔截圍捕，50分鐘後在鶯歌區逮獲范男，他雙腿早已中彈，警方將他送醫治療。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，范男昨天駕駛BMW拒絕攔查逃逸，周員騎機車緊跟在後，並通報線上攔截圍捕，范男在三峽、鶯歌一帶逃竄，一度成功脫逃，為了避免發生事故，周員選擇返回派出所開單告發，周員行經隆恩街220號時，雙方再度碰頭，周員立刻拔槍喝令對方下車，范男見狀立即拔槍企圖衝撞員警，周員先對空鳴槍1發後，再朝輪胎射擊10槍，不過他逃逸無蹤。
警方後續組成專案小組，鎖定車輛位置，員警趕抵現場時發現，范男雙腿中彈血流不止，在車內痛苦哀嚎，通報救護車將人送醫治療，所幸無生命危險。
根據警方調查，范男有偽造文書前科，日前才因為使用假車牌，被依偽造文書罪移送偵辦，車輛也被依法吊扣，這次他請朋友領車後，再度懸掛假車牌上路，員警一查果然發現車輛有異，後續警方將依妨害公務、偽造文書等罪嫌將他移送法辦。