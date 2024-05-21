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高雄旅展優惠整理！3200元爽住天成集團3飯店　249元下午茶吃到飽

▲天成飯店集團參加高雄旅展，集結旗下六館推出超優惠聯合住宿券，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，單張可於平日入住台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，並送早餐，其中假日入住天成文旅-蜂巢不需加價。（圖／天成飯店集團提供）
▲天成飯店集團參加高雄旅展，集結旗下六館推出超優惠聯合住宿券，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，單張可於平日入住台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，並送早餐，其中假日入住天成文旅-蜂巢不需加價。（圖／天成飯店集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

南台灣最大檔國際旅展、2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日~27日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。今年有到現場的飯店包含天成飯店集團、福華飯店等，皆有推出優惠券，像是天成集團有聯合住宿券，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，台中浮雲客棧也有住宿券，最低一人一晚只要475元，下午茶吃到飽也僅需249元。

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高雄市觀光局局長高閔琳表示，今年旅展參展攤位近五百攤，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及飯店等，並將有在地最美的台鋼Wing Stars啦啦隊贊聲，展場消費還可抽兩部gogoroJEGO電動機車，而參展業者也推出相當多優惠。

▲2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日~27日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。（圖／取自2024高雄市旅行公會國際旅展官網）
▲2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日~27日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。（圖／取自2024高雄市旅行公會國際旅展官網）
📍天成飯店集團
此次到現場參展的飯店業者有好幾家，像是天成飯店集團為首次參展，集結旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券，單張可於平日入住台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，還送早餐。若是憑1張券入住天成文旅-蜂巢，還可以有假日不加價之優惠。使用兩張券，則可入住台北花園大酒店。

瑞穗天合國際觀光酒店另有推出平日城堡精緻客房一泊二食雙人住宿券，每張9,999元，約是1.9折折扣。朋趣露營車推出雲端號雙人體驗券每張7,299元，再享一泊四食。

餐券方面，台北天成大飯店「翠庭」原價值5,280元的招牌四人烤鴨合菜只要3,600元，約6.2折。百合西餐廳推出平日商午套餐券1,600元乙套5張，平均每張只要320元。台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。

▲ 超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。（圖／天成飯店集團提供）
▲ 超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。（圖／天成飯店集團提供）
泰式餐廳「花園thai thai」推出商業套餐券一套5張2,000元，平均每客400元。「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐套券以7.7折每張1,000元即可享受價值每客1,180元+10%之商業午餐美饌，此外還有美國Prime濕式熟成45天肋眼牛排12oz雙人套餐4,180元，下殺7.8折。

天成世貿國際會館「翠庭」中餐廳的烤鴨三吃兌換券每張2,080元約7.3折，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，廣受好評的粵式港點兌換券每張750元，可兌換六道港點最高總價值1,120元。

📍台中浮雲客棧
台中位在逢甲大學商圈的浮雲客棧今年也有參展，推出雙人、四人優惠住宿券，其中最優惠為「KTF24四人同遊禮券」環保專案，4人可入住雙床家庭客房，不含備品，等於平均一人一晚只要475元。也有針對「雲百匯 自助百匯BUFFET」推優惠餐券，像是下午茶吃到飽餐券，每張僅249元，平日、假日均可使用，適用時段為 14:30-17:00，限時2小時。

▲台中位在逢甲大學商圈的浮雲客棧今年也有參展，住宿券最優價格為平均一人一晚只要475元，也有下午茶吃到飽餐券，每張僅249元。（圖／翻攝浮雲客棧官網）
▲台中位在逢甲大學商圈的浮雲客棧今年也有參展，住宿券最優價格為平均一人一晚只要475元，也有下午茶吃到飽餐券，每張僅249元。（圖／翻攝浮雲客棧官網）
📍福華飯店
另外，福華集團旗下三間渡假飯店墾丁福華、溪頭福華以及石門福華，聯合祭出三店聯合住宿券，每張4300元，今年六月份憑此住宿券入住墾丁福華一晚含早餐，於部分指定日入住時，還將加贈麗香苑西式晚餐2客。7月、8月憑此券加假日價差入住指定日期，每房招待1至2位兒童住宿含早餐，提醒券張使用規範與平假日定義，依各分館規定有所不同。

▲福華集團旗下三間渡假飯店墾丁福華、溪頭福華以及石門福華，聯合祭出三店聯合住宿券，每張4300元。（圖／墾丁福華飯店提供）
▲福華集團旗下三間渡假飯店墾丁福華、溪頭福華以及石門福華，聯合祭出三店聯合住宿券，每張4300元。（圖／墾丁福華飯店提供）

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