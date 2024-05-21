首波梅雨抵達　黃偉哲呼籲市民留意劇烈天氣

依據中央氣象署預報，21日起至24日受鋒面影響，今（21）日起因西南風增強，臺南市則有較大雨勢出現的機率，且有短延時強降雨發生的可能，市長黃偉哲呼籲市民多加留意劇烈天氣，鋒面影響期間天氣不穩，易有陣雨或雷雨，並伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風發生情形，須嚴防短延時強降雨發生，請市民多關注最新氣象動態。
記者郭俊暉／高雄報導
黃偉哲指出，此波鋒面將帶來雨勢，最怕短延時強降雨發生，瞬間過大雨勢恐造成災情，市民須特別留意，已指示市府團隊與各區公所落實防汛整備，尤其注意市區道路與側溝清淤，以及車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水門等設施正常運作，同時也期望這波鋒面降雨，能進一步紓解目前蓄水量未達三成的曾文與南化水庫水情。
秘書長兼災防辦主任方進呈表示，此波鋒面來襲，臺南市可能發生較大雨勢，要求市府團隊及各區公所務必嚴陣以待，確保各項水利防洪設施、防汛機具、搶修險開口契約完成整備，加強區域排水、側溝巡檢與清淤作業，強化路樹巡檢、修剪工作，針對淹水潛勢區預先配置防水擋板與砂包，並強化在建工程防防汛整備。
對於易淹水地區排水改善工程、土石流潛勢地區護岸工程、跨河構造物工程要求加強巡檢，並由「防汛整備抽查小組」建立重點防汛工程名單，完成抽查作業，力求作好各項防汛準備。
災防辦執行秘書王雅禾強調，0403花蓮震後餘震不斷，山區易因降雨造成土石鬆軟，發生地滑、崩坍及落石等情形，市民應注意自身安全避免前往山區活動，並建議外出前可利用「台南水情即時通」手機APP，或至中央氣象署網站查詢雷達回波，參考天候概況規劃行程。