貴金屬價格再起！銅、黃金再創新高價 概念股發光、佳龍緊鎖漲停
貴金屬價格近期不斷創下新高，倫敦金屬交易所（LME）銅價昨（20）日盤中突破每噸1.1萬美元關卡，金價則是刷新4月所創下的歷史盤中高點，雖然隨後漲幅收斂，不過還是落在高檔區間。因此激勵今（21）日台股金價、鋼鐵類股走高，鋼鐵類股指數早盤一度上漲逾5%，可惜隨後賣壓襲擊翻黑，不過個股仍有零星點火，金價概念股則是維持強勁，佳龍一路鎖死漲停價格37.3元。
記者陳郁柔／台北報導
銅價近期持續上漲，主要是受惠於中國的房市激勵政策有望帶動需求。作為指標指數的倫敦金屬交易所（LME）銅價昨日一度破每噸1.1萬美元關卡，創下2022年3月烏俄戰爭所創下的歷史高點1.08萬美元。而今年截至5月20日銅價漲幅已經高達30%。昨日收盤LME銅期貨上漲2.1%，來到每噸10889美元；LME鎳期貨上漲2.5%，來到21615美元。
金價也同樣再創新高，由於美國降息預期、中國刺激措施、以及地緣政治因素等等，推動金價再度走高，6月交割的紐約黃金期貨價格昨日上漲0.9%，收在每盎司2438.5美元，續創收盤歷史新高，現貨黃金上漲0.9%、收在每盎司2435.96美元。而在亞洲交易時段，黃金現貨價格來到每盎司2419.31美元，雖然稍稍下降，不過還是突破2400美元，處於高檔區間。
貴金屬持續走高，也激勵台股相關概念股的走勢，黃金概念指標股佳龍開盤攻上漲停，一路鎖在漲停價37.3元，金益鼎在早上10點20分上漲逾4%，光洋科則是上漲逾3%。此外，鋼鐵股也有表現，開盤漲勢強勁，類股指數一度上漲逾5%，雖然隨後賣壓襲擊走低，不過個股也有零星點火，第一銅受惠於銅價走高，今日股價亮燈漲停、來到59.4元，世紀綱也逼近漲停板、上漲逾9%，海光、聚亨上漲逾2%。