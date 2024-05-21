巷仔內／稱對岸中國、兩岸不隸屬　賴清德鷹派作風跟威權劃清界線

舉手表決開倒車？名嘴PO圖揭「鍾佳濱1舉動」打臉：上個月才用過

▲網紅歷史哥貼出「鍾佳濱舉手投票」的照片。（攝自歷史哥澄清唬粉專）
▲網紅歷史哥貼出「鍾佳濱舉手投票」的照片。（攝自歷史哥澄清唬粉專）

政治中心/綜合報導

立法院17日表決「國會改革」法案，立法院仗韓國瑜選擇「舉手表決」，遭到全國律師公會、台北律師公會發聲明譴責。然而名嘴歷史哥李易在粉專PO出一張照片打臉，因為那是今年4月16日多名綠委行使舉手表決的畫面，照片中還有鍾佳濱。

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歷史哥以「517謠言太多，來聊聊舉手表決」為題發文，指出依據立法院議事規則第35條第1項，立院議案表決方法計有：一、口頭表決；二、舉手表決；三、表決器表決；四、投票表決；五、點名表決。「舉手表決」就是排在第一項。上面的表決方式最複雜的就是「點名表決」：由主席一一點名現場立委，詢問支持或反對。立委扣除主席外共112席，等於主席要問112次，若每次一問一答以1分鐘計算，表決一次可能就要將近2小時。

李易指出，517院會使用舉手表決，肇因於民進黨立委強行攻佔主席台攻勢漸強，基於一整天出現多次嚴重脫序暴力行為，多數立委按燈投票疲於奔命，勢必增加議事混亂，由立法院長韓國瑜裁示進行舉手表決。但民進黨不服此裁定，多次提出抗議，但表決又失敗；改提點名表決多次，表決又失敗。

歷史哥質疑，如果民進黨認為「舉手表決」是民主倒退、是會因誤算而「作票」、會是「不記名投票」（其實現在都有直播和鏡頭，技術跟三十年前也不同了），那改了更為繁複的點名投票，就不會因為時間太過冗長，造成議事人員注意力不足而誤聽？不會發生有人變聲代點名的作票？如果說舉手投票很落伍，最近一次立法院有使用舉手投票是5月9日，上一次使用點名投票可是王金平院長時代呢？

歷史哥直言，而且如果當天點名點到送醫院不知道有沒有回到議場的委員，韓國瑜院長會不會又被罵冷血？

針對台北律師公會批舉手表決是「30年未見之議事程序」，歷史哥李易則PO出4月16日立院司法及法制委員會，當時民進黨連提44次散會動議，都以「舉手表決」進行，但是表決結果都落敗，只見綠營黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、捲入性騷爭議的鍾佳濱等綠委都舉手。李易開酸酸：聽說台北律師公會有當過立法委員的律師？

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