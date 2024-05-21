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洋基賽揚強投Gerrit Cole有好消息！總教練曝：明天他將實戰投打

▲MLB紐約洋基王牌投手Gerrit Cole傷癒後，目前已經在牛棚練投，明日將進行實戰投打練習，距離歸隊已不遠。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB紐約洋基王牌投手Gerrit Cole傷癒後，目前已經在牛棚練投，明日將進行實戰投打練習，距離歸隊已不遠。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB紐約洋基賽揚強投王牌Gerrit Cole，春訓時遭遇右手肘傷勢，目前正在持續進行復健，本賽季至今尚未登板亮相。而今（21）日則是傳出好消息，根據美媒報導，Gerrit Cole的復健進度相當順利，洋基總教練Aaron Boone也透露，他將於明日進行實戰投打訓練，Cole如今若能早日歸隊，對於洋基而言，無疑是一大利多。

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Cole過去已在牛棚練投　明日將進行實戰投打

根據美媒《ESPN》報導，Gerrit Cole過去日前在牛棚已經投了2局的模擬比賽，洋基總教練Aaron Boone表示，他計畫於明日首度面對打者，不過有關會面對幾名打者等細節，目前尚不清楚。但Boone也強調，Cole如今復健進度已有很大進展，洋基投手教練Matt Blake則表示，Cole最近在牛棚練投的直球均速，大約接近在90英哩左右（約144.8公里）。

洋基主帥稱他感覺很好　相信回到場上會有不同感受

「Gerrit Cole現在的感覺很好，我們只是想繼續進步、繼續累積美好的日子，這是他走出困境，並面對打擊者的下一步。這是復健之路上的一個步伐，站上場實際面對打者，我相信這會讓他的腎上腺素提升，要回到場上必須要經過這些重要的步驟。」Aaron Boone說到。

Gerrit Cole上個賽季出賽33場，皆為先發出賽，繳出戰績15勝4敗、防禦率僅2.63的傲人成績，也讓他毫無疑問收下個人首座賽揚獎，本賽季至今洋基隊的成績相當優異，目前持續在美東獨走，本季條紋軍團能夠走到多遠，以及是否能拿下睽違以久的世界冠軍，都是外界關注焦點。

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