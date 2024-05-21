洋基賽揚強投Gerrit Cole有好消息！總教練曝：明天他將實戰投打

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根據美媒《ESPN》報導，Gerrit Cole過去日前在牛棚已經投了2局的模擬比賽，洋基總教練Aaron Boone表示，他計畫於明日首度面對打者，不過有關會面對幾名打者等細節，目前尚不清楚。但Boone也強調，Cole如今復健進度已有很大進展，洋基投手教練Matt Blake則表示，Cole最近在牛棚練投的直球均速，大約接近在90英哩左右（約144.8公里）。
洋基主帥稱他感覺很好 相信回到場上會有不同感受
「Gerrit Cole現在的感覺很好，我們只是想繼續進步、繼續累積美好的日子，這是他走出困境，並面對打擊者的下一步。這是復健之路上的一個步伐，站上場實際面對打者，我相信這會讓他的腎上腺素提升，要回到場上必須要經過這些重要的步驟。」Aaron Boone說到。
Gerrit Cole上個賽季出賽33場，皆為先發出賽，繳出戰績15勝4敗、防禦率僅2.63的傲人成績，也讓他毫無疑問收下個人首座賽揚獎，本賽季至今洋基隊的成績相當優異，目前持續在美東獨走，本季條紋軍團能夠走到多遠，以及是否能拿下睽違以久的世界冠軍，都是外界關注焦點。
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