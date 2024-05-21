高市圖攜手漢來美食「品好書讀好味」　走讀拾載在地之美

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今年將深入走訪甲仙、鹽埕區等地，探索在地美食及電影場景，並將兩場活動拍攝成紀錄片，向大眾呈現。甲仙梅子產量居全臺之冠，每年3-5月是梅子採收季，走訪梅子產地帶領讀者體驗手作DIY梅子醋，同時，漢來美食主廚利用當地的梅子，創作出特色風味料理，讓讀者品味美食的同時了解梅子文化的深厚底蘊。
另一場走讀將走訪高雄市鹽埕區，鹽埕區作為高雄的文化樞紐，蘊含著豐富的人文風情。透過這次的活動，讀者不僅能夠品味到當地獨有的美食，更能夠感受到這個地方獨特的歷史韻味，並一窺電影《風櫃來的人》等經典作品的拍攝場景。
漢來美食行銷企劃部副總經理吳若寧表示，透過走讀產地文史及美食，不僅能夠為當地文化的傳承和發展盡一份力量，同時也能夠實現漢來美食堅持共好共享、綠色友善的品牌精神，注重永續及在地化也是近年來飲食文化潮流，能夠腳踏實地走讀食材原生風貌，相信是很多市民朋友喜愛的文化體驗。
高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，閱讀與走讀的結合，是用聽覺、視覺與觸覺等交織而成認識世界的方式，甲仙、鹽埕圖書分館結合在地文史團體或社區協會，帶領民眾深入體驗美食之旅，民眾在閱讀文字、書本以外，也透過身體力行的走讀、共讀等五感體驗來閱讀自然與環境，增加體驗世界的各種方法，另外美食主題書展，落實「品好書‧讀好味」計畫意涵，引領讀者走進不同社區，品味當地美食與文化，進一步豐富讀者的味覺及閱歷，一起用味道閱讀自然與文化智識。
此次計畫也獲得喜樂時代總圖店支持，將提供一場美食電影給予漢來美食貴賓及高市圖讀者欣賞，讓市民朋友走讀美食之旅有深廣度，還能舒服靜心地看一場懷舊電影。
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