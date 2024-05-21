UNIQLO結帳前1動作「救回400元」！內行揭真相 最殺折扣區全說了
日系平價服飾品牌UNIQLO因價格便宜及款式眾多，受到許多小資族群歡迎。不過，近日就有一名女網友分享，她在UNIQLO門市逛街時，看上一件標價990元的外套，但她結帳前查詢官網價格，才發現竟然只賣599元，因此發文驚呼「立刻救回400元！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在社群平台Threads發文，她表示以前就曾被UNIQLO陰過，在那之後只要門市出現喜歡的衣服，她都不會當下立刻結帳。她也分享曾在門市看見一件紅色開襟外套，吊牌標價為990元，她查詢官網卻發現只賣590元，忍不住直呼「立刻救回400元，謝謝！」
貼文曝光後，不少網友解答揭真相「如果官網看到特價的話，妳在門市結帳也會是特價的價格唷」、「售價都會跟官網一樣，只要是整面都是同樣商品，或評估後覺得不會造成顧客混淆的話，就不會貼售價變更的貼紙」。
UNIQLO內行買法
那麼UNIQLO到底怎麼買會最便宜？身為前店員的網紅「穿西裝的阿順阿」就曾拍片教學「逛UNIQLO的私藏祕訣，並透露每一件UNIQLO商品每4到5週就會有限時特價，新品推出後4到6週開始進行第一次特價，接著每兩週逐步降低價格。
到UNIQLO店面逛街時，記得「中島」才是重點，因為特價商品幾乎都是出現在中島位置，而門口則是擺放新品的地方。至於價格便宜的商品，不只T恤是白菜價格，襪子折扣後更是將近免費。