蘋果認「照片復活門」事件！今急推iOS 17.5.1 解決「罕見」問題
蘋果iOS 17.5 正式版釋出後隨即爆發出「照片復活門」事件，國外Reddit 論壇上有用戶反應，數年前已經刪除的照片竟然離奇地重新出現在相簿裡，且災情似乎有擴大的跡象。蘋果官方也認了有此問題，今（21）日釋出最新版本iOS 17.5.1，在版本說明中內提到，這次的更新會解決照片刪除後又重新顯示在圖庫內的「罕見」問題。
記者周淑萍/綜合報導
日前iOS 17.5釋出後，國外論壇上有網友反應，更新後發現手機內的最新照片竟是幾年前就已經被永久刪除的私密內容，像是已經刪除的2010年的照片，更新成iOS 17.5後卻一直不斷地重新出現在 iCloud 最近上傳的照片列表，讓網友大感不解，甚至擔憂隱私遭洩。
面對照片復活門事件，蘋果並沒有多做回應，但今（21）日正式推送新版本iOS 17.5.1，並在版本說明顯示：「此更新項目提供重要的錯誤修正，並解決了資料庫損毀的照片在刪除後可能又重新顯示在「照片」圖庫中的罕見問題。」認了確實出現問題，因此提供修復更新。
雖然提到是「罕見」的問題，但確實引發了民眾對於蘋果隱私上的疑慮，而外媒9to5Mac 在報導中指出，照片刪除後又復活官方並非有意的行為，因手機用 NAND 儲存原本的刪除機制，要等有新數據寫入需要覆蓋時，才會真正清理掉已確定要刪的數據。所以當我們一般以為的刪除，雖然看起來東西是沒了，但實際上只是讓 NAND 先把檔案佔用的空間標記為可用，而蘋果說的「數據庫損壞」，或許就導致這部分待清理的數據重新回到了保存狀態。