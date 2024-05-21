藐視國會罪立院通過二讀 官員虛偽陳述可追究刑責、最高罰20萬
立法院今（21）日繼續審查「國會改革五法」，朝野立委再度爆發衝突。在朝野立委對立下，在吵鬧中二讀表決通過充滿爭議的立法院「禁止反質詢」等藐視國會罪規定，條文若再經三讀通過，未來官員在立院備詢不僅不得反質詢外，政府人員於立法院受質詢時，若陳述不實者，得依法追訴其刑事責任。
記者呂炯昌／台北報導
藍綠白立委一早就在議場外備戰，國民黨立委有備而來，戴了手套與護肘全副武裝應戰；民進黨立委則痛批「黑箱」民主已死、國會沈淪。早上7點議場開門，藍白立委因人數優勢，順利佔領主席台，立法院長韓國瑜上午9時也順利進入議場，民進黨立委在台下頻喊要表決、要討論，議場鬧哄哄，但尚未發生打架狀況。
民團也號召百名民眾在立法院外聲援，民眾痛批黃國昌背叛民主，拒絕立法院變人大。不過，立法院仍在一片吵鬧聲中宣讀條文及表決，最後在吵鬧聲中二讀通過藐視國會罪。
根據藍白提出並經二讀表決通過的再修正動議，官員備詢時答覆不得超過質詢範圍，也不得反質詢。除牽涉國防外交立即危害或需保密事項，不得拒絕答覆或提供資料、會虛偽答覆等藐視國會罪。否則經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。另外，政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。
針對立法院職權行使法第25條禁止官員反質詢，藍白提出的修正動議，表決結果，立法院長韓國瑜宣布，在場109人，贊成60人，贊成者多數，再修正動議條文通過。