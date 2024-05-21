直擊／立院外百人抗議 批黃國昌違背民主：拿葵花寶典去議事處
立法院今（21）日繼續處理國會改革相關法案，公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體今也在立法院前發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，今早9時就集結在立法院外抗議，現場人數粗估100人，高舉「沒有討論，沒有民主」、「民主已死，國會輓歌」等手牌。民團發言時更痛斥，國會法案討論不是武功秘笈、葵花寶典，「黃國昌你拿著葵花寶典去議事處登記，違背民主原則。」
記者王德蓉／綜合報導
民團發起抗議活動，號召民眾今早9時到立法院青島東路側門，要求「國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益」、「退回國會三法，由委員會重審，517議事錄不予承認」、「拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主」、「委員會應實質討論各黨提案：停止濫用『逕付二讀』、『全案保留』、『封殺提案』、『散會動議』」、「沒有討論，不是民主；全案保留，等於沒審；封殺提案，威權復辟」。現場下著小雨，現場人數粗估100人，高舉「沒有討論，沒有民主」、「民主已死，國會輓歌」等手牌。
民團指出，民進黨團提案被排斥在院會二讀以外，當民進黨召委鍾佳濱要主持委員會討論民進黨版本時，國民黨委員竟強制提散會動議，「少數黨的版本完全沒有被討論機會，這是不對的。」而立法院17日那天，黃國昌最後一刻拿著牛皮紙袋，那是藍白最後喬出來的再修正動議，「請問黃國昌拿那個葵花寶典去議事處登記，除了開會的藍委翁曉玲、黃國昌，人民有辦法知道立院打算把哪個版本表決嗎？」痛批違背民主原則，民主應公開討論，國會法案討論非武功祕笈、葵花寶典，而是讓大家有機會表示意見。