中國手機品牌推波助瀾！聯發科奪Q1手機晶片出貨王

智慧型手機競爭越演越烈，除了原先就表現亮眼的蘋果、三星，現在中國許多手機廠也紛紛推新機搶攻市占，包括小米、OPPO、vivo、華為等等。不過也就是因為各大廠推新品搶市占，也推動手機晶片市場也競爭激烈，而在中國手機品牌的助攻下，2024年第一季智慧型手機處理器出貨冠軍由聯發科奪下，出貨規模達1.14億顆、年增17%。
記者陳郁柔／台北報導
外媒《IT之家》引數市場研究機構Canalys所公布的報告顯示，聯發科在今年第一季處理器出貨量達到1.14億顆，年增17%，位居世界第一。其中小米、三星以及OPPO是聯發科的三大客戶，分別占聯發科智慧型手機出貨量的23%、20%、以及17%。
第二名則是由高通拿下，出貨量達7500萬顆，年增11%；第三名則是蘋果，出貨量達4900萬顆、年減16%；第四名則是中國的紫光展銳，出貨量達2600萬顆、年增64%，它也是前五大廠中成長最快的廠商，主要受惠於主要合作伙伴傳音在亞太、歐洲、中東非以及拉美地區等新興市場的擴張；第五名則是三星，總共出貨1800萬顆。
此外，聯發科為了強攻AI手機市場再推出殺手級新品，本月7日在中國深圳舉行天璣開發者大會（MDDC），端出最新5G旗艦手機晶片「天璣9300+」，採用台積電4奈米製程打造，與勁敵高通再掀一波激戰。根據外媒指出，天璣9300+已獲vivo、小米等中國手機品牌採用，業界看好，若該款新晶片獲得更多品牌導入，將有助聯發科衝刺營運。