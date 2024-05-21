台泥正式改名！集團轉型成控股公司　營運「四足鼎立」

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張安平表示，2018年以前，台泥起家的台灣以及中國地區水泥 事業營收占比高達7成以上，成為撐起過往公司的2隻腳。當時台泥已經隱約看到中國市場可能在觸及高峰後進入平原期，於是自2018年起，著手布局兩岸以外的市場。
首先與土耳其OYAK成立合資公司，再透過葡萄牙的Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術領先全世界水泥行業，紮紮實實體現了全球最低碳的水泥生產。
至今，歐洲的低碳水泥已經反饋給台泥。 他表示，2023年的獲利表現中，有大約45%來自歐洲低碳水泥的貢獻。 去年11月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場， 除了土耳其OYAK持股由40％提高至60％之外，葡萄牙Cimpor持股也由40％增為100％。
張安平表示，低碳建材勢將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力， 土耳其、歐洲與非洲的國際化佈局，無疑為台泥營運開創穩健的第3隻腳。
他接續說道，這6年來，台泥致力於低碳轉型， 也投入可儲存、可管理、可聚合交易的綠色能源， 建置了如水庫般調節能量的儲能案場、 提供了穩定供電頻率、提升能源效率的智能電網，以及生產安全而高功率的三元鋰電池，全方位實現了一種新的、乾淨的、友善的、再生的、 可以無限循環的能源使用方式。
上述種種支撐與延續人類未來文明的新能源事業，也是台泥向未來延伸的觸角， 除了帶來穩定獲利，也讓台泥累積了許多項跨領域的專利與技術，新能源領域，是支撐台泥完成蛻變、徹底從歷史角色中脫胎換骨、 撐起一個全新台泥的第4隻腳。 2023年，公司交出了一份收入多元、風險分散、創新綜效、充分金流的四足鼎立、健康穩健的財務報表。
台泥於股東會上，正式將公司名稱從「Taiwan Cement Corporation」改為「TCC Group Holdings」，轉型為控股公司。張安平表示，TCC已經不只是台灣水泥公司的縮寫，TCC更是對環境的承諾「Total Climate Commitment」，也是對人類關懷的承諾「Total Care Commitment」， 如今名正言順的成為控股公司，台泥正要翻開全新的一頁。