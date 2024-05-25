從生日看你的「制約數字」解密天賦！3號越玩得到越多、8號不能輸

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制約1：
是一個開創性很強的數字，獨一無二對他來講很重要，所以限量或是客製化的商品最能夠吸引他們的目光，1也是領導力出色的數字，快速精準是1的風格，所以他們最常講的一句話就是「講重點」，跟他們相處時請不要拖泥帶水，講求效率是他們所需要的，目標導向也是特色之一，但常常會為了證明自己而去做一些勉強自己的事情，而給自己比較大的壓力，所以適時的放過自己是很重要的喔！
制約2：
直覺力很強，很能夠同理別人的感受，敏銳度比較高，所以有時候因為太同理對方，而情緒容易被牽動，陷入到自己內心的小劇場，當數字2的人情緒波動時，請先協助他處理情緒再來處理事件本身，也就是說讓他們的情緒流動是很重要的事，他們很在意細節，所以很適合當一個好的溝通協調者，常常有一些比較難搞的人，他們都會細水長流地用心跟對方互動，進而得到對方的認同和信賴，只是要注意是不是常常被別人牽動而想太多了呢？
制約3：
充滿了喜悅開心的能量，跟他們在一起是很愉快的，他們不喜歡太複雜及很沉重的氛圍，所以往往把自己的想法和情緒藏的很深，不願意影響別人，很多事情都自己扛，展現出來都是正向的一面，很少尋求幫助，常常苦往肚裡吞，但是3是一個輕鬆幸運的能量，可以自己感受看看，當你願意很多事情輕鬆以對時，你會發現事情自然會水到渠成，能量自行運作起來，想做的事情外在資源就會自動到位，所以認真的享受生命吧，越認真玩你會得到越多喔！
制約4：
擁有很穩定的力量，有自己的原則跟框架，很多事情需要按照自己的流程進行，不喜歡隨意被更改變動，所以有時候彈性會比較小，容易給人固執的感覺，但是4是非常可靠的人，他答應的事情一定會盡力完成，能給人滿滿的安全感，他們跟自己的身體也非常有連結，身體是敏感的，很多情緒也會透過身體來代謝，所以要多注意身體給的提醒；4也很喜歡大自然，常常去接觸大自然會補充滿滿的能量喔！
制約5：
勇於挑戰，很能夠接受變動，非常有生命力及活力，對於很多冒險都很勇於嘗試，不喜歡一陳不變，新鮮的事物總是能吸引他們，5是能量型的人，常常能量一來想做什麼就會去做，不會在意別人的看法，他們很沉浸於自我的世界裡，需要自由，不喜歡被框架住，對於他們來說任何事情都沒有框架，試試看不同的方法或改變有何不可，他們也很容易懷念過去、擔憂未來，所以要常常提醒自己活在當下。
制約6：
這是一個跟心與愛有關的數字，很願意付出，也很會照顧人，但若是付出太多容易失衡，而產生抱怨的情緒，所以為自己的付出設立界線是很需要的，6也是一個對自我要求很高的人，很多事情都想要做到極盡完美，想當然就會給自己很大的壓力，他們對於公平正義也是有高標準的，不能接受不公不義的事情發生，所以常常會跳出來伸張正義喔！
制約7：
學習能力很強，求知慾很旺盛，每件事情都渴望了解，尤其是有深度的事情，他們是很有智慧的數字，總是能夠對有興趣的事情做深度的了解，但是有時候能量卻常常卡在腦裡無法實際執行出來，可以試著去做，才能在做中學，做的過程中才知道原來跟頭腦想的不一樣，並將所學習到的事務真正內化成為自己的東西，7很需要單獨的狀態，因為他們渴望往內心去探索，才能成為自己內在的光。
制約8：
這是一個很有力量的數字，自帶氣場跟光環，不怕競爭跟比較，也不喜歡輸的感覺，所以就算跌倒了也一定會讓自己爬起來；就是因為氣場強大，常常被人當成假想敵，容易莫名變成被推出去的那一個，生命中遇到的課題跟事件都起伏比較大，雖然如此，他們也總是有能力去面對，因為他們是很有力量的，只不過力量需要被平衡，如何保持平衡也是他們需要學習的。
制約9：
無私的付出與奉獻，最吸引他們注意的就是那些需要被幫助的人，永遠把別人的需求放在自己的前面，往往忽略了自己，始終相信人性本善，是很有愛的數字，但是要學習把自己放在心上，你不需要一定要付出什麼才值得被愛，你的存在就是最有價值的了，9是老天的小孩，跟宇宙是很有連結的，所以有機會感受到被一股更大的力量守護著的感覺。