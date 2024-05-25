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從生日看你的「制約數字」解密天賦！3號越玩得到越多、8號不能輸

▲每個人與生俱來都有一組屬於自己數字，從出生日期看你的「制約數字」解密自己的天賦。名日文化分享生命數字講師It's An+的解讀，3號人越認真玩會得到越多、8號人不喜歡輸的感覺。（圖／翻攝自It's An+ FB）
▲每個人與生俱來都有一組屬於自己數字，從出生日期看你的「制約數字」解密自己的天賦。名日文化分享生命數字講師It's An+的解讀，3號人越認真玩會得到越多、8號人不喜歡輸的感覺。（圖／翻攝自It's An+ FB）

記者蕭涵云/綜合報導

你了解自己的天賦嗎？每個人與生俱來都有一組屬於自己數字，出生日期是你來到地球這趟旅程的定位點，透過生命數字的解析，知道此趟人生旅程的藍圖。名日文化分享生命數字講師It's An+的解讀，透過「制約數字」解密自己的天賦，或調整到適當的頻率，用對的方式跟對的人溝通；像是3號人「想做的事情外在資源就會自動到位，越認真玩會得到越多」；8則「自帶氣場跟光環，不怕競爭跟比較，也不喜歡輸的感覺」。

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制約數字的算法是透過西元出生的月跟日相加為個位數而計算出來的數字。例如：12月29日出生，請將1+2+2+9=14，再將1+4=5，得出這個人的制約數字就是5。名日文化分享生命數字講師It's An+的解讀，從生日看你的「制約數字」解密天賦；不同的制約數字會有不同的特質展現，你只需要透過出生的月日計算，就能夠了解該如何跟不同數字特質的人溝通及互動了，並且也更能夠了解自己的狀態。

制約1：
是一個開創性很強的數字，獨一無二對他來講很重要，所以限量或是客製化的商品最能夠吸引他們的目光，1也是領導力出色的數字，快速精準是1的風格，所以他們最常講的一句話就是「講重點」，跟他們相處時請不要拖泥帶水，講求效率是他們所需要的，目標導向也是特色之一，但常常會為了證明自己而去做一些勉強自己的事情，而給自己比較大的壓力，所以適時的放過自己是很重要的喔！

制約2：
直覺力很強，很能夠同理別人的感受，敏銳度比較高，所以有時候因為太同理對方，而情緒容易被牽動，陷入到自己內心的小劇場，當數字2的人情緒波動時，請先協助他處理情緒再來處理事件本身，也就是說讓他們的情緒流動是很重要的事，他們很在意細節，所以很適合當一個好的溝通協調者，常常有一些比較難搞的人，他們都會細水長流地用心跟對方互動，進而得到對方的認同和信賴，只是要注意是不是常常被別人牽動而想太多了呢？

制約3：
充滿了喜悅開心的能量，跟他們在一起是很愉快的，他們不喜歡太複雜及很沉重的氛圍，所以往往把自己的想法和情緒藏的很深，不願意影響別人，很多事情都自己扛，展現出來都是正向的一面，很少尋求幫助，常常苦往肚裡吞，但是3是一個輕鬆幸運的能量，可以自己感受看看，當你願意很多事情輕鬆以對時，你會發現事情自然會水到渠成，能量自行運作起來，想做的事情外在資源就會自動到位，所以認真的享受生命吧，越認真玩你會得到越多喔！

制約4：
擁有很穩定的力量，有自己的原則跟框架，很多事情需要按照自己的流程進行，不喜歡隨意被更改變動，所以有時候彈性會比較小，容易給人固執的感覺，但是4是非常可靠的人，他答應的事情一定會盡力完成，能給人滿滿的安全感，他們跟自己的身體也非常有連結，身體是敏感的，很多情緒也會透過身體來代謝，所以要多注意身體給的提醒；4也很喜歡大自然，常常去接觸大自然會補充滿滿的能量喔！

制約5：
勇於挑戰，很能夠接受變動，非常有生命力及活力，對於很多冒險都很勇於嘗試，不喜歡一陳不變，新鮮的事物總是能吸引他們，5是能量型的人，常常能量一來想做什麼就會去做，不會在意別人的看法，他們很沉浸於自我的世界裡，需要自由，不喜歡被框架住，對於他們來說任何事情都沒有框架，試試看不同的方法或改變有何不可，他們也很容易懷念過去、擔憂未來，所以要常常提醒自己活在當下。

制約6：
這是一個跟心與愛有關的數字，很願意付出，也很會照顧人，但若是付出太多容易失衡，而產生抱怨的情緒，所以為自己的付出設立界線是很需要的，6也是一個對自我要求很高的人，很多事情都想要做到極盡完美，想當然就會給自己很大的壓力，他們對於公平正義也是有高標準的，不能接受不公不義的事情發生，所以常常會跳出來伸張正義喔！

制約7：
學習能力很強，求知慾很旺盛，每件事情都渴望了解，尤其是有深度的事情，他們是很有智慧的數字，總是能夠對有興趣的事情做深度的了解，但是有時候能量卻常常卡在腦裡無法實際執行出來，可以試著去做，才能在做中學，做的過程中才知道原來跟頭腦想的不一樣，並將所學習到的事務真正內化成為自己的東西，7很需要單獨的狀態，因為他們渴望往內心去探索，才能成為自己內在的光。

制約8：
這是一個很有力量的數字，自帶氣場跟光環，不怕競爭跟比較，也不喜歡輸的感覺，所以就算跌倒了也一定會讓自己爬起來；就是因為氣場強大，常常被人當成假想敵，容易莫名變成被推出去的那一個，生命中遇到的課題跟事件都起伏比較大，雖然如此，他們也總是有能力去面對，因為他們是很有力量的，只不過力量需要被平衡，如何保持平衡也是他們需要學習的。

制約9：
無私的付出與奉獻，最吸引他們注意的就是那些需要被幫助的人，永遠把別人的需求放在自己的前面，往往忽略了自己，始終相信人性本善，是很有愛的數字，但是要學習把自己放在心上，你不需要一定要付出什麼才值得被愛，你的存在就是最有價值的了，9是老天的小孩，跟宇宙是很有連結的，所以有機會感受到被一股更大的力量守護著的感覺。

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