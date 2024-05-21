婦人遭詐及時求助警方　詐欺車手首次面交即遭捕送辦

高雄市1名張婦人在網路社群平台群組內成員每日均會分享投資股票獲利的截圖，心動不已便想說依群組成員指示加入投資行列。日前張婦接獲自稱公司外派經理的告知，需支付新台幣130萬元才能投資公司分享的股票標的，警方獲報後。立即將計就計讓張婦假意配合並要求對方要現場面交，等到車手胡男現身準備收取款項時將其逮捕。
記者郭凱杰／高雄報導
經瞭解，胡男因缺錢而加入詐騙集團，未料才第一次出任務便出事，慘遭員警逮捕送辦，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法案將胡男移送高雄地檢署偵辦，後續持續擴大追查胡男是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源，揪出詐騙集團幕後成員。
三民第一分局三民所於5月18日接獲張婦（49歲）報案表示，接獲自稱公司外派經理的告知，需支付新台幣130萬元才能投資公司分享的股票標的，且一直鼓吹獲利相當高，張婦半信半疑地遂向警方諮詢，才知遇上詐騙。
三民所員警獲報後，立即將計就計讓張婦假意配合並要求對方要現場面交，雙方即相約於19日16時許在三民區中華二路超商面交130萬，員警則於超商內提前守候埋伏，等到車手胡男現身準備收取款項時將其逮捕，隨即在其隨身包包內起獲工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物。
三民第一分局呼籲民眾對於來源不明的投資簡訊或臉書、LINE等網路上「高報酬、穩賺不賠」的投資訊息，千萬不要誤信，務必提高警覺，有任何疑問，應撥打110、165反詐騙專線或可直接就近向警方求證，以維護自身權益，避免遭詐騙。