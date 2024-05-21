Chris Paul剛滿39歲是現役第3老！談近年最大變化：更懂珍惜當下

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Chris Paul稍早接受《富比士》訪問，當被問到了剛滿39歲的自己，在這些年來學到的最重要的是什麼？Paul說到：「到了38、39歲這個年紀時，我變得更懂得珍惜當下。你知道，我現在有了孩子，更重要的是享受彼此在一起的時光，因為你在家與他們共度時光的時間很有限。」
而記者隨後問到，許多NBA球員打不到5年就被淘汰，這19年職業生涯自己是如何撐下去的，Paul則說：「這是我多年來所經歷的最獨特的事之一，過去5個賽季，我沒有很常與家人一起生活，因為我的孩子們搬家了。你知道，球隊一直換來換去，當你打球時間夠長，許多不同的情況都會出現，但就是做工作。」
「我仍然很感激有機會打球，但當你不知道會在哪裡打球時，這對我來說很艱難，但事情不只是關乎金錢，我認為對我來說，這就是工作的一部分，我仍然深陷其中。我熱愛籃球、我在乎比賽、贏或輸會影響我的情緒，所以我知道我還正在身處其中。」Chris Paul如此總結到。
新賽季是否續留勇士 Paul保持開放態度
而金州勇士在附加賽不敵國王，正式遭到淘汰出局後，勇士總教練Steve Kerr當時也曾公開表示，自己相當喜歡Chris Paul這名球員，「我喜歡執教Chris Paul，我真的希望他能留在球隊中。」Paul過去受訪也表示，他對於和勇士續約保持開放態度，直言和勇士球員一起戰鬥很有趣。
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