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勞工自願提繳退休金怎麼扣除？財政部：個人申報綜所稅不用另減除

▲財政部提醒，雖勞工自願提繳退休金免課稅，但仍要注意綜所稅上的薪資總額是否已經扣除，若金額有誤可洽事業單位所轄國稅局申請更正。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲財政部提醒，雖勞工自願提繳退休金免課稅，但仍要注意綜所稅上的薪資總額是否已經扣除，若金額有誤可洽事業單位所轄國稅局申請更正。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）

記者魏妤庭／台北報導

5月綜所稅申報進入倒數計時，有不少勞工詢問「勞工自願提繳退休金」要如何申報扣除？財政部表示，勞工每月工資6%範圍內可自願提繳退休金，自提金額不計入當年度薪資所得課稅，由給付薪資單位，也就是扣繳義務人辦理扣繳申報時，已從薪資所得扣繳憑單的給付總額減除自提金額。

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財政部表示，根據勞工退休金條例規定，每月工資在6%範圍內，可以自願提繳退休金，自提金額不計入當年度薪資所得課稅。倘若給付薪資單位，也就是扣繳義務人，辦理扣繳豁免繳申報，就已從薪資所得扣繳憑單的給付總額扣除自提金額。

財政部進一步舉例表示，如果勞工每月工資50000元，依照勞工退休月提繳分級表，適用月提繳工資級距為50600元，自提退休金6%為3036元，公司向國稅局申報扣繳憑單的給付總額，以勞工薪資50000元先扣除自提退休金3036元，再乘以12個月，總額為563568元，也就是員工向國稅局查調或申報系統下載的薪資總額。

財政部指出，由於扣除自提退休金6%會由公司向國稅局申報，所以員工在申報綜所稅的時候，就不需要另外減除。

財政部提醒，若112年度有個人自願提繳退休金，應該留意薪資總額是否已經扣除自提金額，如果發現未扣除，或是扣除金額有誤，應向事業單位所轄國稅局申請更正，以維護自身權益。

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