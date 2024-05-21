「美友台眾議員」指綠委阻國會改革！史密斯曾挺太陽花學運爭民主

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若翻開史密斯的祝賀詞，可看到他在文中倒數第二段提到，「賴總統可能需要克服的首要挑戰之一是來自立法院民進黨核心激進成員的干擾，他們反對民進黨曾經支持的更強有力的制衡改革，而這些改革是一個成熟和繁榮的民主政治表徵」。
史密斯何許人也？不僅是現任美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席，多年以來，在眾院推動數次關於反中的相關法案，反中立場清晰。
盤點史密斯曾經推動的友台反中相關法案，2022年曾提出「保護台灣與國家韌性法」（Taiwan Protection and National Resilience Act），要求美國國防部、商務部、國務院與其他聯邦機構向國會報告，說明美國對中共侵略台灣的準備與應變策略，包括制裁中共的可能性；2023年也曾提出《中國貿易關係法案》(China Trade Relations Act of 2023)，針對中國侵犯維吾爾族人權行為，要求廢除永久性正常貿易關係(PNTR)地位。
副總統蕭美琴過去擔任駐美代表期間，史密斯也曾會晤，聚焦台灣安全需求及中國威脅。兩人也談到美台應積極克服雙重課稅問題，鼓勵台灣人在美投資。
值得注意的是，在2014年台灣發生太陽花學運時，史密斯也曾發出聲明表達對學生捍衛民主自由的力挺，同時也期盼台灣各界通力合作，尋求和平的解決途徑。
本月稍早，史密斯還曾與其他共和黨聯邦眾議員，一同聯名致函國際奧會，要求國際奧會不要再屈服中國壓力，認為台灣只能使用中華台北名義參加奧運的情況並不合理。