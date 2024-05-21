台股高檔波段漲勢告一段落？留意重要訊號　短線觀察4大指標

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而獲利少數被上修者主要是銅箔基板、伺服器組裝、一線晶圓代工等，都是受惠AI伺服器的強勁拉貨。非科技族群獲利預估遭下修依序則是鋼鐵、塑化、綠能、重電、餐飲、汽車零組件、工業自動化等，反映中國經濟陷入困境；獲利被上修主要則是貨櫃航運、航空、自行車、食品、觀光等，除貨櫃航運受惠地緣政治紅利外，其餘多與台灣內需強勁有關。
台股4月以來多次出現下跌家數大於上漲家數，更曾出現兩者差距高達1,000家以上，凱基投顧報告指出，指數高檔區若頻繁出現「每日淨下跌家數大幅提高」，通常是波段漲勢來到末段的警訊；其次，近期領漲族群更集中在少數大型權值股或金融股，由於金融股通常是典型的景氣落後族群，「金融股顯著貢獻指數漲點」亦是波段漲勢末段的注意訊號，建議投資人維持防禦型操作，首選高股息與低評價兼具個股。
此外，「凱基股股漲」主持人暨資深分析師許高銘表示，AI股指標輝達（Nvidia）即將於5月22ㄖ盤後公布財報及財測數據，由於市場樂觀預期將比去年同期呈現倍數成長，本次財報是否能讓再讓市場驚豔，抑或僅是符合預期的好，將是影響近期盤勢的重要關鍵，建議投資人可鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析，掌握市場最新脈動及關注重點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。