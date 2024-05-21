午後大雷雨來了！鋒面賴著不走 氣象署：未來20小時「雨下最兇」
梅雨滯留鋒面目前正在台灣上空，中央氣象署簡任技正伍婉華提醒，今（21）日午後將有旺盛的對流雲系移入，各地將不定時出現較為劇烈的降雨，預估今天中午過後至明（22）日上午8點，西半部、東北部出現局部性大雨，本波鋒面導致的降雨將持續至週五（5/24），週六（5/25）鋒面遠離才會趨緩。
記者張志浩／綜合報導
伍婉華說明，今天開始影響的梅雨鋒面，從台灣上空向西南部延伸到華南沿海，鋒面持續有對流雲系消消長長，配合西南風增強，只要旺盛對流雲系進入台灣，該地區就會有瞬間強降雨、閃電、雷擊、強陣風等「劇烈天氣」，對流雲系減弱或離開後，雨勢才會稍微緩和，因此天候變化非常快速。
此外，本波鋒面在今天清晨，已經導致宜蘭、新北等地出現每小時40至50毫米的強降雨，中午過後旺盛對流雲系移進，準備迎接新一波降雨，預估午後一直到明早8點，全台各地都有降雨機率，尤其台灣西半部、東北部、金馬澎等地，最容易出現局部大雨。
伍婉華指出，週四、週五兩天鋒面結構會進一步減弱，但各地天氣有陣雨或雷雨，週六鋒面逐漸向北遠離，各地降雨大致趨緩，僅中部以北、東北部及南部山區有短暫降雨。
週日至下週一（5/26至5/27），大部分地區都可以看見陽光，南部、東南部有短暫陣雨，其它地區主要以午後陣雨為主，下週一晚上另一道梅雨鋒面抵達，天氣又變會變不穩定。
此外，近期有颱風將生成的消息傳出，伍婉華提及，菲律賓東方海面的熱帶系統發展狀況變動大，以目前各國資料來看， 週末有機會發展為「熱帶性低氣壓」，是否變颱風有待觀察，但不排除，路徑上「接近台灣機會不高」，較大機率北轉往日本南海，氣象署將持續觀察。